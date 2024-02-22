У Рютте з’явився конкурент на пост генсека НАТО – Bloomberg

Президент Джо Байден високо оцінює обох кандидатів на посаду генсека НАТО

Румунія повідомила країни НАТО про те, що планує висунути на пост генерального секретаря Альянсу свого президента Клауса Йоханіса. Про це повідомляє Bloomberg.

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Як пише видання, висування кандидатури президента Клауса Йоханніса ускладнить зусилля інших союзників щодо призначення прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним генсеком Північноатлантичного альянсу.

Неназвані європейські та американські чиновники у коментарі виданню висловили сумнів у шансах Йоханіса. Деякі з них заявили, що румунська спроба, ймовірно, просто затягне процес, перш ніж Рютте зрештою стане генсеком.

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Декілька американських чиновників розповіли Bloomberg, що президент Джо Байден високо оцінює обох кандидатів, але США вже віддали перевагу Рютте.

Країни НАТО намагаються домовитися про наступника чинного генсека Єнса Столтенберга до моменту зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі на початку квітня з нагоди 75-річчя Альянсу.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підтримує кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного Генерального секретаря НАТО.

Раніше Байден заявляв, що НАТО ще не може прийти до консенсусу щодо того, хто обійме посаду генсека, додавши, що «у Великобританії є серйозний кандидат». Раніше британські ЗМІ повідомляли, що Сунак планував під час візиту до Вашингтона переконати Байдена підтримати призначення новим генсеком міністра оборони Британії Бена Уоллеса. Сам Сунак нещодавно сказав, що Воллес користується повагою і багато зробив для альянсу.

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Як повідомлялося, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловлює бажання зайняти посаду генерального секретаря НАТО після того, як в жовтні її залишить Єнс Столтенберг. Група країн зараз працюють над тим, аби забезпечити призначення саме Рютте.

Також відомо, що Туреччина хоче отримати конкретні запевнення від прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте перед тим, як підтримати його кандидатуру на посаду наступного голови НАТО. Зазначається, що Туреччина прагне переконатися, що Рютте або будь-який інший кандидат не має упередженого ставлення до членів альянсу в Європейському союзі, і, зокрема, не піддаватиметься тиску від Греції та Кіпру. Обидві країни продовжують свої конфлікти з Анкарою через територіальні розбіжності.