Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Рютте з’явився конкурент на пост генсека НАТО – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Рютте з’явився конкурент на пост генсека НАТО – Bloomberg
Румунія хоче висунути свого президента Клауса Йоханіса на пост генерального секретаря НАТО
фото: Reuters

Президент Джо Байден високо оцінює обох кандидатів на посаду генсека НАТО

Румунія повідомила країни НАТО про те, що планує висунути на пост генерального секретаря Альянсу свого президента Клауса Йоханіса. Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, висування кандидатури президента Клауса Йоханніса ускладнить зусилля інших союзників щодо призначення прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним генсеком Північноатлантичного альянсу.

Неназвані європейські та американські чиновники у коментарі виданню висловили сумнів у шансах Йоханіса. Деякі з них заявили, що румунська спроба, ймовірно, просто затягне процес, перш ніж Рютте зрештою стане генсеком.

Декілька американських чиновників розповіли Bloomberg, що президент Джо Байден високо оцінює обох кандидатів, але США вже віддали перевагу Рютте.

Країни НАТО намагаються домовитися про наступника чинного генсека Єнса Столтенберга до моменту зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі на початку квітня з нагоди 75-річчя Альянсу.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підтримує кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного Генерального секретаря НАТО.

Раніше Байден заявляв, що НАТО ще не може прийти до консенсусу щодо того, хто обійме посаду генсека, додавши, що «у Великобританії є серйозний кандидат». Раніше британські ЗМІ повідомляли, що Сунак планував під час візиту до Вашингтона переконати Байдена підтримати призначення новим генсеком міністра оборони Британії Бена Уоллеса. Сам Сунак нещодавно сказав, що Воллес користується повагою і багато зробив для альянсу.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловлює бажання зайняти посаду генерального секретаря НАТО після того, як в жовтні її залишить Єнс Столтенберг. Група країн зараз працюють над тим, аби забезпечити призначення саме Рютте.

Також відомо, що Туреччина хоче отримати конкретні запевнення від прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте перед тим, як підтримати його кандидатуру на посаду наступного голови НАТО. Зазначається, що Туреччина прагне переконатися, що Рютте або будь-який інший кандидат не має упередженого ставлення до членів альянсу в Європейському союзі, і, зокрема, не піддаватиметься тиску від Греції та Кіпру. Обидві країни продовжують свої конфлікти з Анкарою через територіальні розбіжності.

Читайте також: Новим генсеком НАТО стане старий генсек НАТО?
Теги: США Нідерланди Румунія НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розвідувальна свердловина Natural Hydrogen Energy у Небрасці, США
Американські геологи розповіли, що допоможе забезпечити світ енергією на сотні років
20 лютого, 15:50
Олаф Шольц — федеральний канцлер Німеччини
«Лише німецької підтримки замало»: Шольц виступив із різкою заявою щодо допомоги Україні
8 лютого, 16:57
Трамп розкритикував законопроєкт з регулювання міграції
Трамп виступив проти угоди, яка містить додаткові кошти на допомогу Україні
5 лютого, 19:59
Марчел Чолаку: «Зберігаймо спокій, Румунія не вступить у жодну війну»
Участь Румунії у війні: прем’єр Чолаку різко відреагував на заяву голови Генштабу
2 лютого, 11:20
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент США Джо Байден
Фон дер Ляєн провела розмову з Байденом щодо рішення ЄС про €50 млрд для України
1 лютого, 22:15
Бернс зазначив, що путінська війна вже стала провалом для Росії на багатьох рівнях
Директор ЦРУ пояснив, чому важливо, щоб США продовжували підтримку України
31 сiчня, 09:25
Зеленський подякував Расмуссену за увагу до питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України
Зеленський зустрівся з ексгенсеком НАТО
30 сiчня, 18:24
Радник президента Сполучених Штатів з питань нацбезпеки Джейк Салліван провів переговори з головою МЗС Китаю Ван І
Радник Байдена провів переговори з главою МЗС Китаю щодо війни РФ проти України
30 сiчня, 05:20
Заяви Байдена про те, що Україна отримуватиме допомогу від США, скільки це буде потрібно, є нерішучими
Допомога Україні. Курт Волкер назвав головний страх президента Байдена
29 сiчня, 14:23

Політика

Байден зустрівся з дружиною та донькою Навального
Байден зустрівся з дружиною та донькою Навального
У Рютте з’явився конкурент на пост генсека НАТО – Bloomberg
У Рютте з’явився конкурент на пост генсека НАТО – Bloomberg
Бразилія відмовилася заправляти літак Лаврова через страх санкцій
Бразилія відмовилася заправляти літак Лаврова через страх санкцій
Лавров заявив, що в отруєнні Навального винна Німеччина
Лавров заявив, що в отруєнні Навального винна Німеччина
Навального хочуть поховати таємно: мати опозиціонера розповіла про шантаж від силовиків
Навального хочуть поховати таємно: мати опозиціонера розповіла про шантаж від силовиків
Невизнане Придністров’я готує звернення до Путіна? Кишинів відреагував
Невизнане Придністров’я готує звернення до Путіна? Кишинів відреагував

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
ЗСУ вдарили по полігону окупантів, новий указ Зеленського: головне за ніч
38K
Путін наступного тижня планує «розконсервувати» ще один конфлікт
20K
Медведєв озвучив головне бажання Путіна у війні
20K
Додаткова мобілізація: Арахамія назвав умову
19K
Росіяни, ймовірно, окупували ще один населений пункт на Донеччині – ISW
17K
Білий дім: республіканці читатимуть у відпустці про наслідки затримки допомоги від США

Новини

Парламент ухвалив законопроєкт щодо прибутку постачальників армії: деталі
Сьогодні, 17:31
Єврокомісія просить Україну доопрацювати проєкт щодо лобізму – звіт
Сьогодні, 14:03
У обмеженні свободи Пашинського може бути зацікавлена Росія – Денісова
Сьогодні, 13:50
ЗСУ вдарили по полігону окупантів, новий указ Зеленського: головне за ніч
Сьогодні, 06:54
Невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 22 лютого
Сьогодні, 04:51
День підтримки жертв злочинів. Що відзначаємо 22 лютого
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua