«Полісся» – «Лівий Берег». Прогноз і анонс на матч шостого туру УПЛ

Підопічні Руслана Ротаня проекзаменують новачка дивізіону

Сьогодні, 13 вересня, житомирське «Полісся» зустрінеться з київським «Лівим Берегом» в рамках 6-го туру української Прем'єр-ліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Полісся» – «Лівий Берег»

Лідером симпатій на 21:50 12 вересня стали «поліські вовки», переконані фахівці GGBET. На потенційний успіх команди Руслана Ротаня виставлено коефіцієнт 1,48. Натомість ймовірну перемогу «лелек» закладено кеф 8,07. На підсумкову нічию запропоновано бал 4,34. Зате безгольову нічию (0:0) оцінено коефіцієнтом 8,94. Тим часом на тотал більше 3,0 виставлено кеф 2,86.

Передматчевий стан команд

Посеред тижня «Полісся» здолало «Кудрівку» (2:0) в 1/16 фіналу Кубка України. Забитими м'ячами відзначилися нападник Гайдучик і вінгер Андраде. Натомість минулого тижня підопічні Ротаня здолала того ж суперника в Прем'єр-лізі (5:1). Тоді голи оформили півзахисник Велетень, форвард Краснопір (дубль) і згаданий Андраде. Ще один м'яч – автогол хавбека «Кудрівки» Думанюка.

Тим часом «Лівий Берег» вибив у Кубку України волочиський «Агробізнес» (1:1, пенальті – 2:4). Півзахисник Банада своїм забитим м'ячем перевів матч у серію одинадцятиметрових. Там влучними були оборонець Соколов, хавбеки Андрадіна та Воробчак, вінгер Шастал. Зате в УПЛ минулого тижня «лелеки» оформили четверту нічию поспіль, розійшовшись миром із одеським «Чорноморцем» (0:0).

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Історія очних зустрічей

На цей момент команди зіграли два поєдинки. Переможців у них суперникам з'ясувати не вдалося. Обидва матчі в сезоні 2024/25 завершилися внічию.

Спершу команд розійшлися без голів у Житомирі (0:0). Натоміть в столиці мир був бойовим (1:1). На гол центрбека «лелек» Семенова «поліські вовки» відповіли забитим м'ячем оборонця Крушинського.

Де дивитися матч «Полісся» – «Лівий Берег»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 15:30 за київським часом.