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«Наполі» – «Арсенал». Прогноз і анонс на матч першого туру основного раунду Ліги чемпіонів

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Наполі» – «Арсенал». Прогноз і анонс на матч першого туру основного раунду Ліги чемпіонів
«Каноніри» лише перемагають у новому сезоні
фото: EFE

Дуель іменитих фахівців прийме Неаполь

Сьогодні, 9 вересня 2026 року, італійський «Наполі» на арені «Дієго Армандо Марадона» зустрінеться з лондонським «Арсеналом» у поєдинку першого туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Наполі» – «Арсенал»

Лідером симпатій на 12:50 9 вересня став чемпіон Англії, впевнені фахівці GGBET. На ймовірний успіх неаполітанців закладено коефіцієнт 5,77. Зате потенційну звитягу «канонірів» оцінено кефом 1,64. На підсумкову нічию виставлено бал 4,06. Тим часом на несподівану перемогу «Наполі» (1:0) запропоновано коефіцієнт 11,14. Натомість на тотал більше 3,0 закладено кеф 2,65.

Передматчевий стан команд

Досі суперники змагалися на внутрішній арені. «Партенопейці» стартували в Серії A з перемоги над «Дженоа» (2:0). Забитими м'ячами відзначилися півзахисники Де Брюйне та Вергара. Та далі підопічні Массіміліано Аллегрі зазнали двох поразок. Спершу «Наполі» програв «Комо» (1:2). Єдиний гол оформив форвард Гойлунд. А потім поступилися і міланському «Інтеру» (2:3). Для успіху було замало забитих м'ячів вінгера Політано та того ж Гойлунда.

Натомість «Арсенал» іде в Прем'єр-лізі без втрат. На старті команда Мікеля Артети розгромила «Ковентрі» (3:0). Голи до свого активу записали нападник Гаверц, вінгер Сака та півзахисник Едегор. Потім «каноніри» переграли бірмінгемську «Астон Віллу» (1:0). Переможний м'яч оформив той же Сака. А в неділю «Арсенал» розібрався з лондонським «Челсі» (2:1). Цього разу відзначилися згадані раніше Гаверц і Едегор.

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Орієнтовні склади команд

«Наполі»: Мерет – Ді Лоренцо, Ррахмані, Марін, Спінаццола – Вергара, Лоботка, Де Брюйне – Нерес, Гойлунд, Аліссон

«Арсенал»: Рая – Вайт, Конса, Габріел, Калафйорі – Гімарайнс, Райс – Сака, Едегор, Цоліс – Гаверц

Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи суперників досі перетиналися двічі. У сезоні 2013/14 команди потрапили до однієї групи Ліги чемпіонів. Тоді «Наполі» обмінявся з «канонірами» домашніми перемогами з однаковим рахунком (двічі по 2:0).

Друге побачення сталося у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 2018/19. Цього разу «Арсенал» двічі здолав італійський гранд. Спершу лондонці перемогли вдома (2:0) з голом хавбека Ремзі та м'ячем у власні ворота оборонця Кулібалі. А потім «каноніри» оформили звитягу й на виїзді (1:0) зусиллями форварда Ляказетта.

Де дивитися матч «Наполі» – «Арсенал»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Наполі ФК Арсенал (Лондон)

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