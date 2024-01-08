Залізничники у Німеччині оголосили масштабний страйк

Профспілка машиністів Німеччини оголосила про загальний страйк





Профспілка машиністів Німеччини GDL оголосила про загальний страйк із 10 по 12 січня. До того ж він збігається із обіцяним протягом цього тижня протестом фермерів, які, серед іншого, планують перекрити низку доріг у Німеччині. Про це пише Zdf Heute.

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«Членів GDL у Deutsche Bahn AG, Transdev та City Bahn Chemnitz просять припинити роботу 10 січня о 2-й годині ночі (04.00 мск) до 18.00 12 січня. Зупинка роботи DB Cargo (вантажна компанія) розпочнеться 9 січня о 18.00», – йдеться на сайті профспілки. GDL стверджує, що залізнична компанія Deutsche Bahn не використала «різдвяне перемир'я» з профспілкою для пошуку компромісу щодо зарплат та умов праці.

Переговори між GDL і Deutsche Bahn зайшли в глухий кут 24 листопада: профспілка вимагає підвищення зарплати на 555 євро на місяць і виплати премій, що компенсують інфляцію, а також перехід для співробітників зі змінним графіком з 38-годинного робочого тижня на 35-годинний, у той час як компанія готова погодитися лише на одноразову премію та підвищення зарплати на 11% на 32 місяці.

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У листопаді та грудні вже відбувалися страйки співробітників залізничного транспорту, що призводили до суттєвих перебоїв у його роботі. Цього разу ситуація ускладнюється тим, що дати страйку припадають на тиждень протестів фермерів проти планів уряду щодо урізання субсидій, в рамках яких очікується перекриття автомобільних доріг.

Нагадаємо, економія бюджетних коштів на 2024 рік обурила німецьких фермерів. Вони продовжують страйкувати проти скасування пільг для них. Великі акції очікуються у Мюнхені, Гамбурзі, Вісбадені та інших містах. Головними вимогами фермерів є зниження податків та збільшення зарплати.

Так, 8 січня фермери по всій Німеччині хочуть використати трактори, щоб висловити протест проти скорочення субсидій німецького уряду. Акції також було оголошено у Берліні. Близько 300 селян зареєструвалися для участі. Передбачається, що внаслідок протестів селян на вулицях столиці ФРН може виникнути транспортний хаос.