Протести фермерів створили колапс на автошляхах Німеччини (відео)
Десятки тисяч фермерів паралізують дороги Німеччини
Фермери у Німеччині відновили протести проти скасування пільг, пише Focus Online. За інформацією порталу, вони почали блокувати автомобільні траси. Найважливіші дороги в країні перекривають вантажівками та тракторами, незважаючи на заборони та попередні домовленості.
Як повідомила поліція у понеділок зранку, автомобілі були частиною незареєстрованої акції протесту фермерів. Тракторам заборонено їздити шосе. Це призвело б до скрути руху. Попередні домовленості поліції з організаторами виключили використання автомагістралі під час зареєстрованих акцій протесту, пише видання.
З раннього ранку фермери вже заблокували автомагістралі A4, A13, A14 та A17 у федеральних землях Мекленбург – Передня Померанія та Саксонія. Для проїзду також закрито одну з найважливіших вулиць, на яку протестувальники планують пригнати близько 300 тракторів. Свою акцію громадяни ФРН мають намір продовжувати до 15 січня, після чого відбудеться головний мітинг у центрі Берліна.
До слова, німецькі фермери продовжують страйкувати проти скасування пільг для них. Великі акції очікуються у Мюнхені, Гамбурзі, Вісбадені та інших містах. Головними вимогами фермерів є зниження податків та збільшення зарплати. У зв'язку з масовими страйками водії всього громадського транспорту найближчим часом не працюватимуть.
Берлінська газета Der Tagesspiegel написала, що 8 січня фермери по всій Німеччині хочуть використати трактори, щоб висловити протест проти скорочення субсидій німецького уряду. Акції також було оголошено у Берліні. Близько 300 селян зареєструвалися для участі. Передбачається, що внаслідок протестів селян на вулицях столиці ФРН може виникнути транспортний хаос.
Як зазначила газета Bild, фермери погрожують жахливими заторами та перекриттям автобанів у всій Німеччині. Поліція і влада чекає серйозних збоїв у русі. Міністерство транспорту Бранденбурга побоюється перебоїв з поставками товарів та перекриття доріг.
Раніше демонстранти заблокували пором віце-канцлера Німеччини Роберта Хабека. Фермери не дозволили йому зійти на берег, тому політик був змушений повернутися до міста Халіґ Хоґе, звідки прибув.
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