Суд відправив експрезидента Вірменії під арешт

Слідство звинувачує Кочаряна у зловживанні службовим становищем, хабарництві та відмиванні грошей

Антикорупційний суд Вірменії заарештував на два місяці колишнього президента країни Роберта Кочаряна. Наразі він перебуває в лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вірменську службу «Радіо Свобода».

Суд почав розгляд клопотання слідства про запобіжний захід увечері 26 серпня. Спочатку Кочаряна доставили до суду, однак згодом повернули до лікарні, а засідання продовжилося без нього.

Експрезидента Вірменії затримали 25 серпня після проведення обшуку та доправили до Антикорупційного комітету. Там його самопочуття погіршилося, після чого Кочаряна госпіталізували. За словами сина політика Левона Кочаряна, близько двох тижнів тому його батькові переніс операцію зі стентування серця. Через стан здоров'я лікарі вирішили, що під час розгляду клопотання він має перебувати в лікарні.

Кочаряну висунули обвинувачення у зловживанні службовим становищем, відмиванні грошей в особливо великих розмірах та отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

За версією слідства, Кочарян, використовуючи службове становище та діючи за попередньою домовленістю зі своїми найближчими соратниками, привласнював державне майно та придбав низку цінних об'єктів суспільного й економічного значення за цінами, суттєво нижчими за ринкові. Йдеться про ймовірні злочини у 1998–2008 роках, коли він обіймав посаду президента Вірменії.

У цій же справі фігурують син Кочаряна Седрак, колишній президент Вірменії Серж Саргсян, ексмер Єревана Гагік Бегларян та ще кілька осіб.

Нагадаємо, Роберт Кочарян уже не вперше опиняється під вартою. У липні 2018 року суд заарештував експрезидента Вірменії у справі про повалення конституційного ладу. Йшлося про події 1 березня 2008 року, коли після президентських виборів у Єревані відбулися масові протести та сутички із силовиками. У червні 2019 року Кочаряна знову взяли під варту.

У червні 2026 року Центральна виборча комісія Вірменії дала згоду на кримінальне переслідування Роберта Кочаряна, який після парламентських виборів отримав депутатську недоторканність.