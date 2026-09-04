Човен із мігрантами 27 днів дрейфував біля Канарських островів: понад 80 людей загинули

Троє з тих, хто вижив, були доставлені вертольотом до лікарні у критичному стані

Атлантичний маршрут із Західної Африки до Канарських островів є одним із найнебезпечніших міграційних шляхів у світі

Вважається, що понад 80 осіб, серед яких – немовля, загинули на човні, який 27 днів дрейфував в Атлантичному океані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

У середу іспанські служби морського порятунку виявили судно приблизно за 65 морських миль на південний захід від прибережного містечка Аргінегін на острові Гран-Канарія та знайшли 44 врятованих, а також п’ять тіл загиблих на борту.

Вважається, що човен вирушив із Гамбії в Західній Африці на початку серпня зі 127 пасажирами на борту. Правозахисниця Гелена Малено Гарсон, засновниця іспанської благодійної організації Caminando Fronteras, заявила, що загинули 83 людини.

За даними служби морського порятунку, рятувальники були змушені залишити п’ять знайдених тіл через штормові умови на морі.

Організація не змогла встановити, скільки людей спочатку перебувало на борту. У заяві Служби морського порятунку зазначено, що 44 врятовані – це чоловіки з країн Африки на південь від Сахари.

Троє з тих, хто вижив, були доставлені вертольотом до лікарні у критичному стані. Решту доправили морем на острів Гран-Канарія, де вони зійшли на берег рано вранці у четвер.

Атлантичний маршрут із Західної Африки до Канарських островів є одним із найнебезпечніших міграційних шляхів у світі. Щороку тисячі мігрантів намагаються здійснити цю небезпечну подорож, прагнучи дістатися до території Іспанії, попри ризики, пов’язані з бурхливим морем, сильними течіями та великими відстанями.

До слова, у Марокко затримали 111 мігрантів, які намагалися дістатися іспанського ексклава Сеута. Під час розгону груп людей марокканська поліція застосувала сльозогінний газ.

Згодом близько 60 мігрантів висадилися на пляжі у провінції Мурсія на материковій частині Іспанії. Швидкохідний катер із десятками людей підійшов безпосередньо до узбережжя неподалік La Manga Club.

Зауважимо, що прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що до інформаційної кампанії навколо міграційної кризи в Сеуті були причетні мережі, пов’язані з Росією та Ізраїлем.