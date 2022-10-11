Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня

Сьогодні Росія знову вдарила ракетами по Україні, Володимир Зеленський виступив з сильною промовою на зустрічі G7, а Україна повернула з російського полону ще 32 героїв

«Главком» пропонує дізнатися головні події, які сталися сьогодні, 11 жовтня.

Ракетна атака Росії

Від ранку 11 жовтня до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти, як і напередодні, здійснювали масований обстріл українських міст і сіл. Вибухи прогриміли на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині та Дніпропетровщині.

Українська протиповітряна оборона сьогодні збила 18 крилатих ракет.

Зокрема, уранці 11 жовтня окупанти завдали удар з 12 ракет С-300 по Запоріжжю. Уразили цивільні об'єкти. Дві ракети влучили в автосалон – загинула людина. Значна частина ракет, які рашисти випустили по Запоріжжю зранку, впали на острів Хортиця.

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Саміт «Великої сімки»

Сьогодні, 11 жовтня, розпочалася термінова нарада глав країн «Великої сімки» (G7). У ній бере участь президент України Володимир Зеленський. Український президент закликав міжнародну спільноту посилити загальні зусилля, щоб створити повітряний щит для України.

Президент виступив з ініціативою щодо розміщення на кордоні з Білоруссю місії міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації.

Відключення електроенергії

Внаслідок ракетних ударів, завданих по енергетичній інфраструктурі в 11 областях і Києву зранку 10 жовтня, порушено електропостання майже по всій Україні. Введено графік аварійних відключень у чотирьох областях та Києві.

Кабінет міністрів закликав українців сьогодні обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00.

Україна повернула з полону 32 військових

Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Україна повернула з російського полону 32 воїнів і тіло полеглого ізраїльтянина Дмитра Фіалки. Серед звільнених – офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Всі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти.

Чим перемога України важлива для НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що програш України проти Росії у повномасштабній війні означатиме також поразку НАТО.

«Для нас усіх важливо, щоб Україна перемогла у битві, у війні проти російських військ, що вторглися до неї. Бо якщо Путін переможе, це буде не просто великою поразкою для України, а й поразкою і небезпечним для всіх нас, адже це зробить світ небезпечнішим, а нас – вразливішими до подальшої російської агресії», – сказав він.

Також генсек НАТО на тлі погроз Путіна анонсував навчання з ядерного стримування.

«Зараз ми маємо проявити твердість і показати, що НАТО готове захищати своїх союзників. Це – давно заплановані навчання. Вони були заплановані задовго до нападу на Україну. Це планові навчання, які направлені на забезпечення ефективності наших сил ядерного стримування», – зазначив Столтенберг.