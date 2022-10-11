Головна Новини
search button user button menu button

Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня

Надія Клочко
glavcom.ua
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
Запоріжжя сьогодні зазнало чергової руйнівної атаки з боку Росії
фото: ДСНС

Сьогодні Росія знову вдарила ракетами по Україні, Володимир Зеленський виступив з сильною промовою на зустрічі G7, а Україна повернула з російського полону ще 32 героїв

«Главком» пропонує дізнатися головні події, які сталися сьогодні, 11 жовтня. 

Ракетна атака Росії

Від ранку 11 жовтня до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти, як і напередодні, здійснювали масований обстріл українських міст і сіл. Вибухи прогриміли на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині та Дніпропетровщині.

Українська протиповітряна оборона сьогодні збила 18 крилатих ракет.

Зокрема, уранці 11 жовтня окупанти завдали удар з 12 ракет С-300 по Запоріжжю. Уразили цивільні об'єкти. Дві ракети влучили в автосалон – загинула людина. Значна частина ракет, які рашисти випустили по Запоріжжю зранку, впали на острів Хортиця. 

12 фото
На весь екран

Саміт «Великої сімки»

Сьогодні, 11 жовтня, розпочалася термінова нарада глав країн «Великої сімки» (G7). У ній бере участь президент України Володимир Зеленський. Український президент закликав міжнародну спільноту посилити загальні зусилля, щоб створити повітряний щит для України.

Президент виступив з ініціативою щодо розміщення на кордоні з Білоруссю місії міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. 

Відключення електроенергії 

Внаслідок ракетних ударів, завданих по енергетичній інфраструктурі в 11 областях і Києву зранку 10 жовтня, порушено електропостання майже по всій Україні. Введено графік аварійних відключень у чотирьох областях та Києві.

Кабінет міністрів закликав українців сьогодні обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00. 

Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня фото 1

Україна повернула з полону 32 військових

Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Україна повернула з російського полону 32 воїнів і тіло полеглого ізраїльтянина Дмитра Фіалки. Серед звільнених – офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Всі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти.

Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня фото 2

Чим перемога України важлива для НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що програш України проти Росії у повномасштабній війні означатиме також поразку НАТО

«Для нас усіх важливо, щоб Україна перемогла у битві, у війні проти російських військ, що вторглися до неї. Бо якщо Путін переможе, це буде не просто великою поразкою для України, а й поразкою і небезпечним для всіх нас, адже це зробить світ небезпечнішим, а нас – вразливішими до подальшої російської агресії», – сказав він.

Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня фото 3

Також генсек НАТО на тлі погроз Путіна анонсував навчання з ядерного стримування

«Зараз ми маємо проявити твердість і показати, що НАТО готове захищати своїх союзників. Це – давно заплановані навчання. Вони були заплановані задовго до нападу на Україну. Це планові навчання, які направлені на забезпечення ефективності наших сил ядерного стримування», – зазначив Столтенберг.

Читайте також:

Теги: НАТО Єнс Столтенберг Володимир Зеленський війна росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
64K
Схопився за стілець і кусав губи. Путін дивно поводився на зустрічі із президентом ОАЕ
54K
Повітряні сили повідомили, скільки над Україною 11 жовтня вже збито ракет
52K
Головний російський комуніст озвучив нові погрози Україні
42K
Всеукраїнська тривога: вибухи лунають на Рівненщині, Київщині та в Кривому Розі
41K
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло

Новини

Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
Сьогодні, 21:14
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Сьогодні, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
Сьогодні, 06:27
Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Вчора, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Вчора, 06:45

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту