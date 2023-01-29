Нові санкції України проти Росії та масована атака на військові об’єкти Ірану: головне за ніч

Триває 340-й день повномасштабної війни Росії проти України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти Росії, нічна серія ударів по військових стратегічних об'єктах Ірану та заява НАТО про готовність до прямої конфронтації з Росією. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 29 січня.

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Черговий пакет санкцій України проти Росії

Президент України Володимир Зеленський запровадив черговий пакет санкцій проти Росії. На цей раз обмеження стосуватимуться юридичних і фізичних осіб, яких РФ використовує для залізничних перевезень.

У рішенні РНБО йдеться про 185 компаній та осіб. Їхні активи в Україні блокуються, наявне майно буде використане для нашої оборони. І Україна буде працювати над тим, щоб аналогічне блокування було застосоване й іншими країнами.

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Масована атака на військовій об’єкти в Ірані

У ніч з 28 на 29 січня в Ірані пролунала серія вибухів на стратегічних об'єктах. Міністерство оборони Ірану вже заявило, що країна зазнала нападу з використанням безпілотників. В соцмережах повідомляється про удари по військових складах, центру виробництва боєприпасів, авіабазі, нафтопереробним заводам.

Вибухи лунали і в столиці Ірану. Місцеві мешканці кажуть про те, що над Тегераном у повітря підняли літаки. Деякі російські ЗМІ пишуть про те, що атаковані урядові будівлі, втім ця інформація потребує перевірки.

По всій країні фіксуються проблеми зі зв’язком та Інтернетом.

Готовність НАТО до прямої конфронтації з Росією

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер гарантує, що НАТО готове до прямої конфронтації з Росією.

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Представник НАТО нагадав, що під час саміту в Мадриді минулого року у відповідь на дії Росії Альянс вирішив створити чотири додаткові багатонаціональні бойові групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині. «Це важливий сигнал Росії… Що ми готові, якщо у них з’явиться думка прийти до НАТО. І це червона лінія. Якщо є якась червона лінія – це перетин росіянами кордону нашої території», – заявив Бауер.

За його словами, вже є зрозумілим, що стратегічні цілі Росії виходять за межі України, враховуючи те, що Москва має намір повернути собі розміри колишнього Радянського Союзу. Втім, НАТО не боїться ескалації.

У Пентагоні набирає обертів кампанія з передачі винищувачів F-16 Україні

У той час як Україна готується розпочати новий наступ навесні, щоб повернути собі територію, кампанія всередині Пентагону з передачі винищувачів F-16 ЗСУ набирає обертів. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Politico.

За даними видання, одразу кілька високопосадовців з міністерства оборони США переконують Пентагон у необхідності схвалити відправку винищувачів F-16 в Україну.

«Я не думаю, що ми проти», – сказав журналістам військовий чиновник з приводу відправлення F-16, коментуючи ситуацію на умовах анонімності. Він наголосив, що остаточного рішення ще не ухвалено.

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ДТП з українцями у Молдові

Пізно ввечері 28 січня на трасі R-30 поблизу селища Троїта у центральній частині Молдови перекинувся автобус Setra сполученням Кишинів-Одеса.

В автобусі знаходився 21 пасажир, переважно, українці. Ніхто не постраждав. Попередньою причиною дорожньо-транспортної пригоди стали важкі погодні умови. Через них автобус з'їхав з траси та перекинувся.

Нагадаємо, триває 340-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському – веде оборону. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Діброва і Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Сіль, Благодатне, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Новомихайлівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Вугледар на Донеччині.