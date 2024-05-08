Втрати ворога станом на 8 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 970 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 8 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 8 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 8 травня втратила:

особового складу ‒ близько 477430 (+970) осіб,

танків ‒ 7418 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 14246 (+19) од,

артилерійських систем – 12317 (+30) од,

РСЗВ – 1057 (+0) од,

засоби ППО ‒ 792 (+0) од,

літаків – 349 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9728 (+11),

крилаті ракети ‒ 2151 (+2),

кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16549 (+40) од,

спеціальна техніка ‒ 2019 (+2).

Активність флоту окупантів станом на 8 травня:

в Чорному морі два ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі три ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – сім суден, з них чотири рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря – шість суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У результаті протиповітряного бою 8 травня знищено 59 повітряних цілей

У ніч на 8 травня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА.

Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (пуск із Тамбовської обл. – РФ);

2 балістичні ракети «Іскандер-М» (із ТОТ Криму);

4 крилаті ракети «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – РФ., акваторія

Каспійського моря);

1 крилату ракети «Іскандер-К» (із Криму);

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із окупованої Запорізької обл.);

21 ударний БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. – РФ.).

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:

33 крилаті ракети Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети «Калібр»;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

20 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Нині триває 805-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав одного ракетного та 47 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, завдавши масованого ракетного удару. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.