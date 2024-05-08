Втрати ворога станом на 8 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 970 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 8 травня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 8 травня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 8 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 477430 (+970) осіб,
- танків ‒ 7418 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14246 (+19) од,
- артилерійських систем – 12317 (+30) од,
- РСЗВ – 1057 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 792 (+0) од,
- літаків – 349 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9728 (+11),
- крилаті ракети ‒ 2151 (+2),
- кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16549 (+40) од,
- спеціальна техніка ‒ 2019 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 8 травня:
- в Чорному морі два ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі три ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – сім суден, з них чотири рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря – шість суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
У результаті протиповітряного бою 8 травня знищено 59 повітряних цілей
У ніч на 8 травня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА.
Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (пуск із Тамбовської обл. – РФ);
- 2 балістичні ракети «Іскандер-М» (із ТОТ Криму);
- 4 крилаті ракети «Калібр» (із акваторії Чорного моря);
- 45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – РФ., акваторія
- Каспійського моря);
- 1 крилату ракети «Іскандер-К» (із Криму);
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із окупованої Запорізької обл.);
- 21 ударний БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. – РФ.).
До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:
- 33 крилаті ракети Х-101/Х-555;
- 4 крилаті ракети «Калібр»;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
- 20 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».
Нині триває 805-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав одного ракетного та 47 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, завдавши масованого ракетного удару. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.
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