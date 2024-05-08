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Втрати ворога станом на 8 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Втрати ворога станом на 8 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 805-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 970 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 8 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 8 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 8 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 477430 (+970) осіб,
  • танків ‒ 7418 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14246 (+19) од,
  • артилерійських систем – 12317 (+30) од,
  • РСЗВ – 1057 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 792 (+0) од,
  • літаків – 349 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9728 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 2151 (+2),
  • кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16549 (+40) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2019 (+2).
Втрати ворога станом на 8 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 8 травня:

  • в Чорному морі два ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі три ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – сім суден, з них чотири рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря – шість суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Втрати ворога станом на 8 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 2

У результаті протиповітряного бою  8 травня знищено 59 повітряних цілей

У ніч на 8 травня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА.
Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (пуск із Тамбовської обл. – РФ);
  • 2 балістичні ракети «Іскандер-М» (із ТОТ Криму);
  • 4 крилаті ракети «Калібр» (із акваторії Чорного моря);
  • 45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – РФ., акваторія
  • Каспійського моря);
  • 1 крилату ракети «Іскандер-К» (із Криму);
  •  2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із окупованої Запорізької обл.);
  • 21 ударний БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. – РФ.).
Втрати ворога станом на 8 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 3

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:

  • 33 крилаті ракети Х-101/Х-555;
  •  4 крилаті ракети «Калібр»;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
  • 20 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

 

Нині триває 805-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав одного ракетного та 47 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, завдавши масованого ракетного удару. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2024 року
Теги: окупанти Генштаб втрати

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