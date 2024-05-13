У Білгороді вночі пролунали вибухи: є постраждалі та руйнування

Уночі в місті лунав сигнал ракетної небезпеки

У ніч на 13 травня у Білгороді та Білгородському районі лунали вибухи. Нібито спрацювала система ППО, і як наслідок зафіксовані руйнування інфраструктури, є постраждалі. Про це повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

Уночі в місті лунав сигнал ракетної небезпеки, а згодом пролунали вибухи.

За словами Гладкова, у Білгородському районі після відбиття засобами ППО повітряної атаки в селі Черемошне внаслідок прямого попадання снаряда, повністю зруйновано житловий будинок, лазню і гараж.

Зазначається, що троє жителів, які у цей момент перебували вдома, зазнали легких подряпин та відмовилися від виклику швидкої.

«Загалом на території села різні пошкодження зафіксовані у п'яти приватних житлових домоволодіннях: вибито вікна, посічено фасади, покрівлі та паркани. Також пошкоджено три автомобілі. У селі Устинка сталося загоряння сухої трави, осередок загоряння було оперативно ліквідовано», – розповів Гладков.

Нагадаємо, у МНС Росії заявили про 15 загиблих під час обвалу будинку в Білгороді, розбір завалів триває. Як повідмолялося, у російському Білгороді обвалився під'їзд житлового будинку, унаслідок чого загинули і постраждали люди.

Міністерство оборони країни-агресорки визнало, що удар по житловому будинку у Білгороді справа рук російських військових. Зокрема росіяни повідомляються, що їхня ППО знищила нібито українські дрони над Білгородщиною.

Раніше, 11 травня, ввечері, у Білгороді прогриміли вибухи, опісля над містом виднівся дим. Про це повідомляють російські пабліки.

Місцеві жителі зазначали, що у кількох районах міста горіли автомобілі. Також пошкоджено будівлю «Лєнти» та овочевого магазину, що знаходиться поруч. У «Сіті Молі» пошкоджено кришу.



