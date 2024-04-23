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Нічна атака «шахедів»: Повітряні сили повідомили про збиті цілі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Нічна атака «шахедів»: Повітряні сили повідомили про збиті цілі
Сили ППО знищили 15 «шахедів»
фото: armyinform

Безпілотники було збито у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях

У ніч на 23 квітня російські окупанти атакували Україну 16-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим) і Курської області РФ. Про це повідомили Повітряні сили.

Окрім безпілотників, росіяни вдарили двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Білгородської області.

Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби.

«Цієї ночі захисниками неба збито 15 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях», – йдеться у повідомленні.

Нічна атака «шахедів»: Повітряні сили повідомили про збиті цілі фото 1

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня в столиці пролунала серія вибухів одразу після оголошення тривоги. 

Сили протиповітряної оборони збили всі безпілотники, якими війська РФ атакували Київ у ніч на 21 квітня. За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з території Курської області (РФ), пролетіли крізь Сумщину, Черкащину і заходили на Київ з південно-західного напрямку.

Як повідомлялося, у ніч на 23 квітня в Одесі через атаку російських безпілотників постраждало семеро людей. Щонайменше 14 квартир пошкоджено.

Теги: окупанти росіяни вибух шахед безпілотник

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