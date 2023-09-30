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Генерал Міллі пішов у відставку та розкритикував Трампа

Діана Гасюк
glavcom.ua
Генерал Міллі пішов у відставку та розкритикував Трампа
Марк Міллі пішов у відставку
фото: Reuters

Міллі передав командування ексголовнокомандувачу американських Військово-повітряних сил Чарльзу Брауну

Високопоставлений генерал США Марк Міллі пішов у відставку в п’ятницю після чотирьох років перебування на посаді. Про це повідомляє Reuters.

Під час своєї останньої промови на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів Міллі натякнув на колишнього президента США Дональда Трампа, назвавши його «диктатором-наслідувачем».

«Ми не присягаємо королю чи королеві, тирану чи диктатору. Ми не присягаємо диктатору-наслідувачу. Ми не присягаємо окремій людині. Ми присягаємо Конституції», – зазначив генерал.

Своєю чергою, президент Сполучених Штатів Америки, Джо Байден, охарактеризував Міллі як «непохитного перед обличчям небезпеки». Він нагадав, як Міллі «раз перетнув мінним полем, щоб заборонити проїзд двом бойовим танкам, які евакуювали поранених військовослужбовців».

«Марк, ваше партнерство було для мене безцінним», – додав глава держави.

Під час церемонії на об’єднаній базі Майер Хендерсон-Хол поблизу Вашингтона з маршируючими оркестрами та корпусом дудок і барабанів у червоному мундирі Міллі передав командування ексголовнокомандувачу американських Військово-повітряних сил Чарльзу К. Брауну.

Міллі обійняв посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США у 2019 році. Його кандидатуру висунув тоді ще президент Дональд Трамп.

Цього тижня колишній американський лідер заявив, що Міллі «заслуговує на страту». Він звинуватив генерала в тому, що той нібито вів переговори з Китаєм «за його спиною».

Раніше повідомлялося, що колишній міністр оборони США, Марк Еспер висловлює переконання, що експрезидент Дональд Трамп у разі повторного приходу до влади може помститися голові Об'єднаного комітету начальників штабів генералу Марку Міллі за його заяви.

До слова, президент США Джо Байден назвав Дональда Трампа та прибічників його політики загрозою демократії в країні.
 

Теги: міністр Дональд Трамп президент переговори

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