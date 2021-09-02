Новини 2 вересня за хвилину

«Главком» зібрав головні новини 2 вересня

Зеленський зустрівся з Байденом

Президент Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся з американським колегою Джозефом Байденом. Він назвав зустріч з з Байденом «чоловічою розмовою».

Президент України зізнався, що забув обговорити з Байденом його майбутній візит до України. Зі свого боку Байден пообіцяв ввести санкціії проти «Північного потоку – 2» у разі виникнення небезпечної ситуації для України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен подякував Україні за допомогу в евакуації людей з Афганістану. У той же час речник президента Росії заявив, що Україна і США «дружать проти Росії» і нагадав, що РФ «не подобаються» прагнення України вступити в НАТО.

Росія відмовилась продовжити мандат місії ОБСЄ на Донбасі

Росія заявила, що не підтримає продовження місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні після 30 вересня. У МЗС України вважають, що у такий спосіб держава-окупант прагне продовжити безперешкодне постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окуповані території України.

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що з 2014 року витрати РФ на утримання окупованого Донбасу можна оцінити в $35 млрд. Раніше Росія знайшла нове пояснення, чому не виконує Мінські домовленості.

Суд продовжив домашній арешт Медведчуку

Один з лідерів проросійської партії ОПЗЖ, кум президента РФ Віктор Медведчук, звинувачений у державній зраді, ще два місяці залишиться під домашнім арештом – до 28 жовтня. Таке рішення ухвалив Печерський районний суд Києва. Під час розгляду справи приміщення суду оточили кілька десятків «тітушок».

Нагадаємо, Віктор Медведчук подав проти України два позови до Європейського суду з прав людини, у яких скаржився на «незаконні дії української влади» та «грубе порушення права на захист, права на справедливий суд і особисту свободу».

ООН оприлюднила нову доповідь про тортури в окупованому Криму

Доповідь охоплює період з 1 липня 2020 року по 30 червня 2021 року. Серед порушень – тортури та жорстоке поводження, свавільне поміщення затриманих у штрафні ізолятори, санкції проти релігійних організацій та окремих людей та ін.

Нагадаємо, за даними української розвідки окупанти збільшила військовий контингент у Криму. Нещодавно окупанти в Криму назвали головного ворога серед українських політиків. Тим часом Кіберфахівці Служби безпеки України викрили рекламну агенцію, яка займалася розробкою інформаційних кампаній для терористичних організацій «Л/ДНР» та окупаційної влади Криму.