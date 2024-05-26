Головна Думки вголос Петро Олещук
search button user button menu button
Петро Олещук Політолог

Цинічний розрахунок Кремля. Навіщо росіяни блокують обміни полонених

glavcom.ua
Акція на підтримку полонених в Івано-Франківську, 19 травня 2024 року
фото: Суспільне Івано-Франківськ/Інна Сендецька-Монюк

Інформаційна війна загострюється, і до цього теж треба бути готовими

Думаю, дехто міг чути про заяви російської пропагандистки «боброїдки-сімонян», яка обвинуватила українську сторону у небажанні обмінювати військовополонених. Мовляв, не хочуть міняти тих, кого пропонують і т.д.

Питання звільнення українських полонених залишається одним з найбільш гострих для суспільства. Чимало український військовослужбовців знаходяться у полоні вже понад два роки. Зокрема, мова про захисників «Азовсталі». Весь цей час рідні військовополонених чекають на їхнє звільнення.

Росіяни це розуміють, а тому б'ють у те, що вони вважають нашим слабким місцем. Бо для них людяність – це слабкість, самі вони ніколи нікого не шкодували і не шкодують. Ні чужих, ні своїх.

При цьому, сам процес обміну полонених справді йде дуже повільно, а останнім часом – взагалі загальмувався через позицію російської сторони, яка, очевидно, просто не зацікавлена у звільненні власних військовослужбовців.

Послухайте останнє інтерв'ю представника «Азова» Коротевича. Він чітко говорить про те, що не вірить у звільнення українських полонених без застосування якихось додаткових матеріальних або санкційних стимулів з боку «Заходу» по відношенню до росіян, бо звільняти своїх полонених росіяни явно не збираються.

Росіяни блокують обміни полонених, але, одночасно, поширюють інформацію, що їх блокує Україна.

Розрахунок росіян простий. У такий спосіб вони прагнуть впливати на рідних військовополонених, мотивувати їх до акцій протесту та суспільного невдоволення.

Цинічний розрахунок росіян полягає у тому, що вони прагнуть використовувати будь-яку зачіпку для ведення інформаційної війни проти України. Починаючи від прямого тероризму у вигляді обстрілів міст, жилих кварталів, знищення електростанцій, аби цивільні громадяни лишалися без електроенергії, і завершуючи спекуляціями довкола військовополонених та заручників.

При цьому необхідно враховувати, що росіяни люблять брати цивільних українських заручників і потім видавати їх за військовополонених, оскільки брати в полон цивільних – прямий воєнний злочин, і вони це знають. Але набирають заручників з числа цивільних, щоб потім використовувати їх для власних цілей, у тому числі – пропагандистських.

Тому до будь-якої інформації від росіян треба ставитися обережно, а бажано взагалі не зважати на неї, допоки вона не буде підтверджена або спростована з серйозних джерел.

Інформаційна війна загострюється, і до цього теж треба бути готовими.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: обмін полоненими росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення
ЗСУ за добу відбили понад 85 атак росіян – Генштаб
27 квiтня, 07:50
Міністр оборони Іспанії не уточнила кількість отриманих ракет до Patriot
Україна отримала ракети до системи ППО Patriot
6 травня, 18:28
Північна Корея поставила Росії близько 50 балістичних ракет
Половина ракет КНДР, якими Росія атакувала Україну, виявилися несправними
7 травня, 16:09
Підбиття ворожого військового автомобіля «коштує» 12,18 тис. грн
Міноборони назвало премії за знищену техніку окупантів
30 квiтня, 09:30
За прикметами цього дня судили, якою буде погода і літо: є роса вранці – чекай гарну погоду, а якщо ні – буде дощ
3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 травня, 00:01
Сталінська Росія чинила супротив німецької армії виключно завдяки допомозі у вигляді американського лендлізу
Росіяни перемогли у Другій світовій? Історик пояснив, чому Путін бреше
9 травня, 21:50
Рута, яку не вберегли. Згадаймо Аллу Пушкарчук
Рута, яку не вберегли. Згадаймо Аллу Пушкарчук
13 травня, 09:00
Яценюк підкреслив, що є правова основа для конфіскації російських активів, оскільки Росія вчинила акт агресії
Заморожені російські активи повинні бути повністю конфісковані і передані Україні – Арсеній Яценюк
17 травня, 11:31
Влада Норвегії зауважила, що уважно стежить за ситуацією на прикордонному пункті Стурскуг (на кордоні з Мурманською областю) і «готова вжити заходів у разі потреби»
Норвегія заборонила в'їзд до країни російським туристам
23 травня, 09:20

Петро Олещук

Цинічний розрахунок Кремля. Навіщо росіяни блокують обміни полонених
Цинічний розрахунок Кремля. Навіщо росіяни блокують обміни полонених
Заколот в армії РФ? Про що говорять гучні арешти російських генералів
Заколот в армії РФ? Про що говорять гучні арешти російських генералів
Якщо у росіян все так чудово, то куди вони поспішають?
Якщо у росіян все так чудово, то куди вони поспішають?
Що заважає західній зброї швидко потрапляти в Україну?
Що заважає західній зброї швидко потрапляти в Україну?
Свобода слова в Україні. Чи дійсно покращилась ситуація
Свобода слова в Україні. Чи дійсно покращилась ситуація
Чому росіяни злякалися саміту миру у Швейцарії?
Чому росіяни злякалися саміту миру у Швейцарії?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Битва за Харківщину. Командир легендарної 92-ї окремої штурмової бригади – про поточну ситуацію
15K
ЗСУ знищили пів мільйона окупантів, мережа відреагувала
11K
Справа про хабар. Ексголова Тернопільської облради спробував «утекти» з Антикорупційного суду
11K
Росіяни влучили в житловий будинок на Вінниччині (оновлено)
8521
Масштабна пожежа на Київщині: влада попередила жителів столиці про небезпеку
6731
Заарештований російський генерал програв понад $300 тис. в онлайн-казино

Новини

Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
Сьогодні, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
Вчора, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
Вчора, 14:44
Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч
Вчора, 06:56
Продукти дла армії: ЗМІ порахували економію, яку отримала держава завдяки відкритим тендерам на Prozorro
24 травня, 21:32

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua