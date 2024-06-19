Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
Вранці 20 червня трамваї № 1, 3 курсуватимуть згідно із звичайним графіком руху
Рух автотранспорту вулицею Борщагівською під Повітрофлотським шляхопроводом повністю відновлено. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).
Вже вранці 20 червня трамваї № 1, 3, рух яких затримувався через обвал, курсуватимуть згідно із звичайним графіком руху.
До робіт з розчищення автошляху і трамвайної лінії під частиною Повітрофлотського шляхопроводу були залучені вісім рятувальників КАРС «Київська служба порятунку».
Фахівці за допомогою спецінструментів демонтували металеві конструкції та розпилювали їх, щоб прибрати з дороги.
Нагадаємо, у Києві стався обвал пішохідного тротуару на мосту по Берестейському проспекту. Міст впав на вулиці Борщагівській. Очевидці розповідають, що впала залізобетонна балка і перегородила рух в обидві сторони під шляхопроводом.
Унаслідок обвалу Повітрофлотського шляхопроводу затримувався рух транспорту. Рух авто вздовж трамвайної лінії також було тимчасово перекрито. Жертв і постраждалих немає.
До слова, наразі у КМДА не можуть сказати, що стало причиною обвалу мосту. Адже він перебував у задовільному стані.
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