НБУ вимагає припинення повноважень голови наглядової ради Sense Bank

Пишний: Микола Гладишенко не може бути членом наглядової ради, а його повноваження мають бути припинені

Національний банк відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної непридатності наглядової ради банку

Комітет Національного банку України визнав голову наглядової ради Sense Bank Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний, передає «Главком».

Регулятор вимагає від акціонера банку невідкладно припинити повноваження посадовця та обрати нового члена ради. У НБУ наголошують, що йдеться саме про остаточне припинення повноважень, а не про тимчасове відсторонення від посади.

Перевірку відповідності Гладишенка критеріям незалежності Нацбанк розпочав у травні 2026 року після оприлюднення так званих «плівок Міндіча». Оскільки НАБУ та САП відмовилися надати матеріали досудового розслідування через слідчі обмеження, НБУ продовжував власну перевірку, під час якої Гладишенко за власною ініціативою самоусунувся від повноважень. Переломним моментом стало оприлюднення антикорупціонерами відеоматеріалів щодо операції «Форест Гамп», які містили ключові факти стосовно Sense Bank та його керівництва, що й надало Комітету НБУ достатньо підстав для ухвалення рішення.

Окрім цього, Нацбанк відкрив окреме провадження щодо колективної непридатності всієї наглядової ради Sense Bank. Оприлюднені дані свідчать, що самоусунення Гладишенка було лише формальним і він надалі впливав на процеси в банку, тоді як відсутність належної реакції з боку наглядової ради ставить під сумнів її спроможність здійснювати ефективний контроль. Наслідки для всього складу ради визначать за результатами цього провадження, поки регулятор продовжує досліджувати нові факти та співпрацювати з правоохоронцями.

«Національний банк досліджуватиме всі нововиявлені факти та співпрацюватиме з правоохоронними органами. Робота над іншими рішеннями триває. Ми принципово і в законний спосіб реагуватимемо на виявлені порушення», – написав Пишний.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради державного Sense Bank Миколу Гладишенка.

Крім того, уряд ініціював відсторонення від посади голови правління цієї фінансової установи.