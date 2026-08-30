В Одесі чоловік застрелив своїх батьків

Після вбивста батьків чоловік наклав на себе руки

Пізно ввечері 29 серпня в одному з багатоквартирних будинків Київського району Одеси сталася стрілянина, унаслідок якої загинули троє людей, а одна особа зазнала поранень. Про це пише «Главком» із посиланням на поліцію Одеської області.

За попередніми даними поліції, 50-річний місцевий житель із мисливської рушниці вбив своїх батьків та травмував брата. Постраждалого госпіталізували до медичного закладу.

Після злочину нападник із зброєю забарикадувався у квартирі, а під час прибуття поліцейських наклав на себе руки.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України. Триває слідство для встановлення всіх обставин трагедії.

Як відомо, у Києві судитимуть 46-річного чоловіка. Його підозрюють у тому, що він через суперечку розстріляв автомобіль у Шевченківському районі столиці.

Зазначається, що подія сталася у серпні цього року на вулиці Дмитрівській. Слідство встановило, що підозрюваний йшов вулицею і побачив автомобіль BMW, який виїжджав з прибудинкової території.

До слова, у неділю, 23 серпня, невідомі увірвалися до Святогірської лаври та вчинили напад на насельників обителі.

Унаслідок нападу загинув монах Варсонофій (Турянський). Тяжкі поранення отримали інок Григорій та біженець Андрій Кирієнко, який мешкає в обителі. Про подію стало відомо о 11:15, коли поранений інок Григорій зміг спуститися до братських корпусів і повідомити про те, що сталося.