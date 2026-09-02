Стрілянина на Березняках у Києві: на місці працюють правоохоронці (відео)

На вулиці Шумського працюють правоохоронці. Через слідчі дії змінено маршрути громадського транспорту

Уранці 2 вересня в соцмережах почали поширювати відео, на яких, за словами очевидців, зафіксовано наслідки нічної стрілянини в Дніпровському районі столиці, на Березняках. Про це повідомляє «Главком».

Попередньо, подія сталася ще вночі біля будинку № 10 на вулиці Юрія Шумського. Наразі на місці інциденту тривають слідчо- оперативні дії, працюють правоохоронці. Офіційної інформації від поліції щодо причин стрілянини, наявності поранених чи затриманих поки немає.

У місцевих Telegram-каналах припускають, що подія може бути пов'язана зі спецоперацією СБУ та ГУР, проте офіційного підтвердження цього зв'язку наразі не оприлюднено.

За даними Київ24, попередньо відомо про постраждалих, також є затримані учасники інциденту. Обставини стрілянини наразі встановлюють.

Поліція Києва не коментує дану подію, посилаючись на те, що це компетенція спецслужб.

Натомість раніше 2 вересня СБУ та ГУР відзвітували про запобігання теракту, який російська ФСБ готувала проти одного з російських опозиціонерів, що перебуває в Україні.

Зміни в русі транспорту

У зв’язку із проведенням правоохоронцями слідчих дій рух вулицею Юрія Шумського перекрито в обох напрямках. У КМДА попередили про зміни в роботі громадського транспорту.

Маршрути автобусів тимчасово організовано так:

№ 87 – у напрямку вул. Митрополита Андрея Шептицького: вул. Березняківська – просп. Павла Тичини – далі за власною схемою; у напрямку ст. м. «Осокорки»: просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна;

– у напрямку вул. Митрополита Андрея Шептицького: вул. Березняківська – просп. Павла Тичини – далі за власною схемою; у напрямку ст. м. «Осокорки»: просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна; № 95 – вул. Березняківська – просп. Павла Тичини – далі за власною схемою;

– вул. Березняківська – просп. Павла Тичини – далі за власною схемою; № 108 – курсує Дніпровською набережною.

Поліція та спецслужби наразі з'ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, сьогодні СБУ та ГУР повідомили про запобігання теракту, який ФСБ РФ нібито готувала проти одного з російських опозиціонерів, який перебував в Україні. Імені в спецслужбі не назвали. У СБУ лише зазначили, що проводяться оперативно-слідчі дії. За даними медіа, було попереджено замах на заступника командира з бойової роботи «Російського добровольчого корпусу» Степана Каплунова.