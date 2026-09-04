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На Одещині п'ятирічний хлопчик загинув після пострілу в голову

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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На Одещині п'ятирічний хлопчик загинув після пострілу в голову
Поліція розслідує обставини загибелі п'ятирічної дитини
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За даними слідства, у дитину із пневматичної гвинтівки вистрілив співмешканець її матері
 

На Одещині 29-річного чоловіка підозрюють в умисному вбивстві п'ятирічного сина його співмешканки. За даними слідства, чоловік вистрілив дитині в голову з пневматичної гвинтівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Одеської області.

Кілька днів тому медики повідомили правоохоронцям про госпіталізацію хлопчика у важкому стані. Мати дитини розповіла, що син нібито травмувався у дворі під час гри з молодшою сестрою. Згодом хлопчик помер у лікарні.

Під час розтину в його голові виявили кулю для пневматичної зброї. За попередніми даними, саме отримане поранення стало причиною смерті. Правоохоронці встановили, що до смерті дитини причетний 29-річний співмешканець її матері.

За версією слідства, чоловік перебував із п'ятирічним хлопчиком та трирічною донькою співмешканки на околиці села, де стріляв із пневматичної гвинтівки.

Під час стрільби чоловік спрямував зброю в бік хлопчика та вистрілив йому в голову. Після цього він привіз дітей додому та сказав їхній матері, що син нібито сам травмувався, впавши з драбини.

Під час огляду місця події та обшуку в помешканні родини слідчі вилучили низку речових доказів, зокрема пневматичну гвинтівку. Їх направили на експертні дослідження.

Чоловіка було затримано. Йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше на Львівщині діти знайшли у коморі бабусі пневматичну гвинтівку та почали нею гратися. Зброя вистрілила, внаслідок чого чотирирічна дівчинка отримала поранення голови та потрапила до лікарні. 

Також на Одещині 15-річний підліток випадково вистрілив із батькової зброї, яку вирішив показати товаришу. Куля поцілила 16-річному хлопцю в голову, його госпіталізували до обласної дитячої лікарні.

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Теги: зброя діти Одещина поліція поранення дитина

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