У Києві чоловік під час конфлікту відкрив вогонь по BMW з револьвера

Інцидент стався на вулиці Дмитрівській

У Шевченківському районі столиці правоохоронці повідомили про підозру 46-річному місцевому мешканцю, який через раптовий конфлікт відкрив вогонь по чужому автомобілю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався днями на вулиці Дмитрівській. За даними правоохоронців, перехожий побачив автомобіль BMW, який саме виїжджав з прибудинкової території. Водій автівки ненадовго зупинився, аби зачинити ворота, й тимчасово перекрив вільний прохід для пішохода.

Це викликало обурення у перехожого. Між чоловіками спалахнула словесна перепалка, у розпалі якої зловмисник дістав зброю та кілька разів вистрілив у бік легковика. Внаслідок стрілянини було пошкоджено багажник та заднє скло автомобіля. Після цього нападник втік з місця події.

Правоохоронці оперативно розшукали стрілка і вилучили у нього пневматичний револьвер під патрон «Флобера» фото: Національна поліція України

Правоохоронці оперативно розшукали стрілка. У нього вилучили пневматичний револьвер під патрон «Флобера».

За цим фактом дізнавачі Шевченківського управління поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці розпивання алкоголю між двома знайомими переросло у конфлікт із застосуванням зброї. 29-річний чоловік двічі вистрілив у свого 30-річного товариша, завдавши йому важких поранень. Правоохоронці встановили, що двоє приятелів розпивали спиртні напої й невдовзі між ними вчинилася сварка. Не впоравшись із емоціями, 29-річний зловмисник двічі вистрілив зі зброї у бік товариша, спричинивши йому вогнепальні поранення у груди та ногу. Потерпілого госпіталізували в тяжкому стані.