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Море змило загородження, якими Росія охороняє Кримський міст (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Море змило загородження, якими Росія охороняє Кримський міст (фото)
Частину бонових загороджень морська течія прибила до берега в центральному районі Керчі
фото: Радіо Свобода

«Фрагменти бонових загороджень дрейфують у районі міської набережної Керчі», – зазначають журналісти

Бонові загородження, якими Росія намагається захистити Кримський міст, знесло течією у Чорному морі. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Фрагменти бонових загороджень дрейфують у районі міської набережної Керчі. Частину бонових загороджень морська течія прибила до берега в центральному районі Керчі», – зазначають журналісти.

Море змило загородження, якими Росія охороняє Кримський міст (фото) фото 1
фото: Радіо Свобода

Нагадаємо, що російські військові переміщують ракети С-300 до систем протиповітряної оборони поблизу Керченського мосту, оскільки вони необхідні для потреб окупаційних сил. 

Раніше Плетенчук заявляв, що Кримський міст наразі максимально захищається росіянами попри те, що морських компонентів для його оборони фактично немає. 

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Теги: Крим море окупація Кримський міст Керченський міст Україна війна Чорне море окупанти росія росіяни

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