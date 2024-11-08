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Власник Ikea продав останній актив у Росії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Власник Ikea продав останній актив у Росії
Дистриб'юторський центр у Підмосков'ї, який обслуговував усі магазини рітейлера, шведська компанія відкрила у 2003 році
фото: Max071086

Ринкова вартість  дистриб'юторського центру Ikea оцінюється у 16-18 млрд. рублів.

Шведська Ingka Group, яка володіє Ikea, продала свій останній актив у Росії – склад у підмосковному місті Єсипово. Про це пише Рбк з посиланням на два власні джерела на ринку комерційної нерухомості та представника покупця складу.

Дистриб'юторський центр у Підмосков'ї, який обслуговував усі магазини рітейлера, шведська компанія відкрила у 2003 році. За цей час його площа збільшилася майже вчетверо – до 180 тисяч кв. м. У 2019 році, пише видання, гендиректор групи компаній Ingka у Росії Патрік Антоні зазначав, що цей дистриб'юторський центр – «ключ для розвитку Ikea в Росії».

Сума угоди невідома, проте керівник відділу складської та індустріальної нерухомості CORE.XP Антон Аляб'єв оцінює ринкову вартість цього дистриб'юторського центру в 16-18 млрд. рублів.

За словами джерела, угоду схвалила урядова комісія з контролю за іноземними інвестиціями, яку очолює міністр фінансів РФ Антон Силуанов. За словами співрозмовників видання, угода з Ingka Group пройшла за «старими» ставками.

Нагадаємо, 3 березня 2022 року меблевий гігант Ikea оголосив про зупинення роботи у Росії. Російське вторгнення в Україну у шведській компанії назвали трагедією. Новину про закриття магазинів Ikea росіяни зустріли з рішучістю купити те, на що раніше поглядали лише з цікавістю. Змієподібні черги, які де-не-де виростали до ста метрів у довжину. 

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Теги: росія міністр санкції Антоні росіяни

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