Китай посилює військовий тиск на Тайвань

Кількість щоденних розгортань бойових літаків досягла нового максимуму після виборів на острові

Китай відправив 33 винищувачі та групу з шести військово-морських суден до Тайваню у суботу, 27 січня. Про це пише DW.

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Міністерство оборони Тайваню повідомило, 13 із 33 китайських винищувачів перетнули неофіційну серединну лінію в Тайванській протоці, яка розділяє Тайвань і Китай.

Крім того, дві китайські повітряні кулі перетнули лінію, а потім зникли під час польоту до північної та південної частин острова. Тайвань на дії Китаю відповів розгортанням власних сил.

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Зазначається, що кількість щоденних розгортань бойових літаків досягла нового максимуму після того, як 13 січня на острові відбулися президентські та парламентські вибори.

Посилення військового тиску з боку Китаю сталося після завершення триденного візиту двох конгресменів США на Тайвань у п’ятницю, які прибули як перша офіційна делегація Штатів після обрання нового президента Тайваню.

Нагадаємо, у виборах президента Тайваню переміг прихильник незалежності острова, прозахідний кандидат Лай Цінде з керівної Демократичної прогресивної партії (ДПП). Він – найбільш дратівливий для влади в Пекіні кандидат. Лай Цінде заявив, що прихильний до захисту Тайваню від загроз і залякування з боку материкового Китаю.

Уряд Китаю вважає, що тайванське питання є внутрішньою справою КНР і які б зміни не відбулися на острові, незмінним залишається той факт, що у світі є лише один Китай, а Тайвань є його частиною. Про це заявив речник Управління у справах Тайваню Держради КНР, відреагувавши на результати виборів на Тайвані.

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Як повідомлялося, 8 січня міністерство оборони Тайваню заявило, що виявило 57 китайських літаків і чотири військово-морських судна, що діяли навколо острова, в тому числі 28 літаків, які залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню.