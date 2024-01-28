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Китай посилює військовий тиск на Тайвань

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Китай посилює військовий тиск на Тайвань
Тайвань на дії Китаю відповів розгортанням власних сил
фото з відкритих джерел

Кількість щоденних розгортань бойових літаків досягла нового максимуму після виборів на острові

Китай відправив 33 винищувачі та групу з шести військово-морських суден до Тайваню у суботу, 27 січня. Про це пише DW.

Міністерство оборони Тайваню повідомило, 13 із 33 китайських винищувачів перетнули неофіційну серединну лінію в Тайванській протоці, яка розділяє Тайвань і Китай.

Крім того, дві китайські повітряні кулі перетнули лінію, а потім зникли під час польоту до північної та південної частин острова. Тайвань на дії Китаю відповів розгортанням власних сил.

Зазначається, що кількість щоденних розгортань бойових літаків досягла нового максимуму після того, як 13 січня на острові відбулися президентські та парламентські вибори.

Посилення військового тиску з боку Китаю сталося після завершення триденного візиту двох конгресменів США на Тайвань у п’ятницю, які прибули як перша офіційна делегація Штатів після обрання нового президента Тайваню.

Нагадаємо, у виборах президента Тайваню переміг прихильник незалежності острова, прозахідний кандидат Лай Цінде з керівної Демократичної прогресивної партії (ДПП). Він – найбільш дратівливий для влади в Пекіні кандидат. Лай Цінде заявив, що прихильний до захисту Тайваню від загроз і залякування з боку материкового Китаю.

Уряд Китаю вважає, що тайванське питання є внутрішньою справою КНР і які б зміни не відбулися на острові, незмінним залишається той факт, що у світі є лише один Китай, а Тайвань є його частиною. Про це заявив речник Управління у справах Тайваню Держради КНР, відреагувавши на результати виборів на Тайвані.

Як повідомлялося, 8 січня міністерство оборони Тайваню заявило, що виявило 57 китайських літаків і чотири військово-морських судна, що діяли навколо острова, в тому числі 28 літаків, які залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню.

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Теги: Китай Тайвань

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