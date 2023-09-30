Окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: поранено дитину

Внаслідок удару пошкоджено 17 приватних будинків

Російські окупанти у суботу, 30 вересня, скинули авіабомбу на Костянтинівку. В результаті ворожої атаки в місті поранено дитину. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз у Telegram.

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За даними Мороза, на Костянтинівку росіяни скинули керовану авіабомбу. В результаті чого було поранено 13-річну дитину.

«На щастя, травми у хлопця легкі – йому надають всю необхідну медичну допомогу. Внаслідок удару пошкоджено 17 приватних будинків, багатоповерхівку, підприємство, лінію електропередач і два автомобілі», – пояснив він.

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Крім того, в Очеретиному під удар потрапило підприємство, від обстрілу зайнялася суха трава. У Новоселівці Першій російська артилерія вгатила по школі – снаряд влучив у дах, пошкоджено декілька класних кімнат. Також постраждала трансформаторна підстанція – без електрики залишилися 5 сіл громади.

Нагадаємо, російські окупанти вночі атакували двома ракетними ударами Краматорськ.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 вересня окупанти завдали ударів з повітря по Вінницькій області. Є влучання в об'єкт інфраструктури.

Вранці стало відомо, що вночі РФ атакувала Україну дронами-камікадзе типу «Шахед». Окупанти випустили по Україні не менше 20 безпілотників.

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Ворог випускав ударні безпілотники зі східного узбережжя Азовського моря і з мису Чауда в Криму. Безпілотники були спрямовані на південь Одещини і знову були спрямовані за непростими маршрутами. У тому числі, маневруючи, намагалися обійти систему протиповітряної оборони для того, щоб увійти не тільки в південні, а й у центральні регіони України.

Унаслідок нічних обстрілів території України затримується низка поїздів.