Москва в істериці: Вашингтон на прощання принизив видворених російських дипломатів

Кремль погрожує помститися США за «зухвалу поведінку»

США не видали дозвіл на приліт російського спецрейсу для вивезення російських дипломатів, яким було наказано залишити американську територію, заявила офіційна представниці МЗС РФ Марія Захарова.

«Вашингтон відзначився черговим ворожим стосовно нашої країни кроком, не видавши дозволу на приліт у США спецрейсу державіації Росії, який мав відвезти співробітників російських закордонних установ та членів їхніх сімей», – йдеться у коментарі Захарової на сайті МЗС РФ.

Літак повинен був прилетіти російськими дипломатами, яким Держдепартамент раніше «ультимативно наказав залишити територію США до кінця поточного місяця».

«Така зухвала поведінка американської влади без відповіді не залишиться. Як ми раніше попереджали, у разі відмови в допуску російського спецборту неминуче підуть контрзаходи, у тому числі асиметричного характеру, про які ми повідомимо в установленому порядку дипломатичними каналами», – пригрозила Захарова.

На початку цього року посол РФ у Вашингтоні Анатолій Антонов повідомляв, що у вересні 2021 року американці передали список із 55 співробітників російських дипмісій, яким у 2022 році наказано виїхати зі США у два етапи: 27 співробітників мали залишити країну до 30 січня, ще 28 – до 30 червня цього року.

До кінця січня США, як і було наказано, покинули 27 російських дипломатів.

Нагадаємо, у кінці березня стало відомо, що Москва видворяє американських дипломатів.

Читайте також: