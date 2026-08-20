Нафтобаза KLO на Київщині припинила роботу через атаку РФ

Пожежа на нафтобазі у Броварському районі Київщини

В компанії повідомили, що вдалося уникнути жертв серед працівників

Нафтобаза мережі АЗС KLO у Броварському районі Київської області припинила роботу після російської атаки в ніч на 20 серпня. Про це повідомила компанія у соцмережах, інформує «Главком»

«У ніч на 20 серпня внаслідок ворожої атаки припинила роботу нафтобаза KLO у Броварському районі. Бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – йдеться у дописі.

Заява компанії KLO фото: соцмережі

В компанії повідомили, що вдалося уникнути жертв серед працівників.

Нагадаємо, масована повітряна атака на Київ тривала усю ніч, майже дев'ять годин, на місцях можливих влучань та падіння уламків у столиці та на Київщині працюють екстрені служби.

За останніми даними, внаслідок чергового обстрілу у Києві загинули 15 людей. Ліквідація наслідків ворожих влучань і пошуково-рятувальні роботи у Соломʼянському, Святошинському та Дарницькому районах столиці досі тривають.

П'ятницю, 21 серпня, у Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв масованої ворожої атаки на столицю.