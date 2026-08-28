Нічна атака на Вишневе: ворожий дрон спалив понад 15 авто та пошкодив будинки

Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна в навколишніх багатоповерхівках

У місті Вишневе під Києвом внаслідок влучання ворожого безпілотника в житловому масиві сталася масштабна пожежа. Про це повідомляють Вишнева міська громада.

За інформацією місцевої влади, після влучання БПЛА спалахнув вогонь на автостоянці. За даними Муніципальної безпеки, на парковці вщент згоріли понад 15 автомобілів. Також вибуховою хвилею та уламками вибито вікна в навколишніх багатоповерхівках.

Автопарковка була розташована поблизу багатоповерхівки фото: Вишнева МТГ Інфо/Gacebook

Наразі пожежу повністю ліквідовано. За попередніми даними, потерпілих немає.

фото: Вишнева МТГ Інфо/Gacebook

Пошкоджені вогнем автівки фото: Вишнева МТГ Інфо/Gacebook

На місці події продовжують працювати всі екстрені служби фото: Вишнева МТГ Інфо/Gacebook

фото: Вишнева МТГ Інфо/Gacebook

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На місці події продовжують працювати всі екстрені та комунальні служби, які ліквідовують наслідки ворожого удару.

Нагадаємо, у Києві 27 серпня оголосили 13 повітряних тривог – це абсолютний антирекорд за одну добу від початку повномасштабної війни. Попередній максимум становив 12 сигналів за добу. Його зафіксували 1 березня 2022 року, у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії. Цього разу повітряна небезпека неодноразово поверталася до столиці протягом усього дня. Перші сигнали пролунали ще вночі.