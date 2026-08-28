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Нічна атака на Вишневе: ворожий дрон спалив понад 15 авто та пошкодив будинки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічна атака на Вишневе: ворожий дрон спалив понад 15 авто та пошкодив будинки
Пожежу на місці влучання повністю ліквідовано
фото: Вишнева МТГ Інфо/Facebook

Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна в навколишніх багатоповерхівках

У місті Вишневе під Києвом внаслідок влучання ворожого безпілотника в житловому масиві сталася масштабна пожежа. Про це повідомляють Вишнева міська громада.

За інформацією місцевої влади, після влучання БПЛА спалахнув вогонь на автостоянці. За даними Муніципальної безпеки, на парковці вщент згоріли понад 15 автомобілів. Також вибуховою хвилею та уламками вибито вікна в навколишніх багатоповерхівках.

Автопарковка була розташована поблизу багатоповерхівки
Автопарковка була розташована поблизу багатоповерхівки
фото: Вишнева МТГ Інфо/Gacebook

Наразі пожежу повністю ліквідовано. За попередніми даними, потерпілих немає.

Нічна атака на Вишневе: ворожий дрон спалив понад 15 авто та пошкодив будинки фото 1
фото: Вишнева МТГ Інфо/Gacebook
Пошкоджені вогнем автівки
Пошкоджені вогнем автівки
фото: Вишнева МТГ Інфо/Gacebook
На місці події продовжують працювати всі екстрені служби
На місці події продовжують працювати всі екстрені служби
фото: Вишнева МТГ Інфо/Gacebook
Нічна атака на Вишневе: ворожий дрон спалив понад 15 авто та пошкодив будинки фото 2
фото: Вишнева МТГ Інфо/Gacebook
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На місці події продовжують працювати всі екстрені та комунальні служби, які ліквідовують наслідки ворожого удару.

Нагадаємо, у Києві 27 серпня оголосили 13 повітряних тривог – це абсолютний антирекорд за одну добу від початку повномасштабної війни. Попередній максимум становив 12 сигналів за добу. Його зафіксували 1 березня 2022 року, у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії. Цього разу повітряна небезпека неодноразово поверталася до столиці протягом усього дня. Перші сигнали пролунали ще вночі.

Теги: ДСНС обстріл Київщина

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