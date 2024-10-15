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Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2024 року

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2024 року
Під Покровськом та Кураховим продовжуються боєзіткнення
фото з відкритих джерел

Біля Курахового та Покровська росіяни штурмують позиції ЗСУ

Російські загарбники завдали по території України протягом минулох доби одного ракетногт удару, 38 авіаударів, скинувши 67 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 400 дронів-камікадзе та здійснили понад 2250 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2024 року фото 1
Фото: ISW

Новини війни в Україні

Минулої доби відбулося 189 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Курахівському, Покровському та Лиманському напрямках. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найважче було на Курахівському напрямку.

На Харківському напрямку

Gротивник двічі безуспішно штурмував позиції наших підрозділів у районі Тихого. Водночас, авіація ворога завдала удару двома авіабомбами по населеному пункту Гарбузи.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2024 року фото 2
фото з відкритих джерел

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії біля Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Колісниківки, Голубівки, Петропавлівки, Лозової та Вишневого. Українські захисники зупинили шістнадцять ворожих атак. Ще дев’ять боєзіткнень продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2024 року фото 3
Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 31 раз атакували позиції Сил оборони неподалік населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Греківка, Невське, Терни, Ямполівка, Торське та Зарічне. Десять боєзіткнень ще тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2024 року фото 4
Фото: deepstatemap

 

На Краматорському напрямку 

Ворог штурмував наші позиції поблизу Оріхово-Василівки та Диліївки. Сили оборони зупинили всі атаки загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2024 року фото 5
фото з відкритих джерел

На Торецькому напрямку

Відбулося три бої. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Щербинівки. Тут всі атаки також завершились невдачею для окупантів.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2024 року фото 6
Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, противник 38 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Селидового, Гродівки, Новотроїцького та Новопавлівки. Наші захисники зупинили всі штурмові дії противника. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено близько 300 окупантів, з них 148 - безповоротно. Також знищено п’ять БМП, чотири одиниці автомобільної техніки, один мотоцикл. Чотири БМП, дві БМД та два БТР загарбників було пошкоджено.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2024 року фото 7
Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Ворог здійснив 50 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Ізмайлівка, Гірник, Зоряне, Курахівка, Цукурине, Новодмитрівка, Новоселидівка, Антонівка, Костянтинівка, Катеринівка, Георгіївка та Водяне. 39 боєзіткнень завершено, ще одинадцять – досі продовжуються. На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали понад 70 осіб. Також знищено дві бойові броньовані машини та пошкоджено два танки.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2024 року фото 8
Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

На Времівському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте, завдавав авіаударів по Новодарівці та Шахтарському.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2024 року фото 9
Фото: deepstatemap

На Оріхівському напрямку

 Війська загарбників два рази штурмували позиції Сил оборони поблизу Малої Токмачки та Новоданилівки. Одне боєзіткнення ще триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2024 року фото 10
Фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Вісім невдалих штурмів здійснено агресором протягом дня.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2024 року фото 11
Фото: deepstatemap

На решті напрямків без особливих змін.
Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїх селах та містах.
Сьогодні варто відзначити воїнів 118-ої окремої механізованої бригади, 35-ої окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, 60-ї окремої механізованої бригади, 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 425-го окремого штурмового батальйону, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 965-й день повномасштабної війни в Україні.

 

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Теги: Костянтинівка авіація Генштаб машини мотоцикл танки втрати ворог росіяни

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