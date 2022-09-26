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П'ять хороших новин 26 вересня, які наближають перемогу

Надія Клочко
glavcom.ua
П'ять хороших новин 26 вересня, які наближають перемогу
Україна уже 215 днів мужньо протистоїть агресії РФ
фото: news.mistaua.com

Пропонуємо вам підбірку головних хороших новин цього дня

Сьогодні, у понеділок, 26 вересня, триває 215 доба повномасштабної війни з РФ. Сьогодні українці раділи через нову допомогу від союзників, дивувалися протестам через «могилізацію» у російському Дагестані, а також разом з усім світом гордилися головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який опинився на обкладинці журналу Time.

США анонсували додаткову допомогу Україні 

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Сполучені Штати Америки виділять додаткові $457,5 млн на допомогу українським правоохоронним відомствам та органам кримінального судочинства, які, зокрема, розслідують і злочини Росії проти українців. 

«Сполучені Штати нададуть додатково $457,5 млн як допомоги галузі цивільної безпеки для порятунку життів та зміцнення потенціалу українських правоохоронних органів і партнерів в галузі кримінального правосуддя. Ми поділяємо їхню прихильність демократичній, незалежній і суверенній Україні», – йдеться у повідомленні.

Коли США нададуть цю допомогу, буде повідомлено згодом. 

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що Сполучені Штати попередньо погодили виділення Україні нового пакету фінансової допомоги у розмірі $12 млрд. Відповідної угоди досягли конгресмени під час обговорення нового законопроєкту про тимчасові витрати США. Частина цих грошей піде на військові потреби, частина – на економічну підтримку.

Вони будуть передбачені у законопроєкті про тимчасові видатки, який Конгрес має ухвалити до кінця поточного бюджетного року у США, 30 вересня.

Головнокомандувач ЗСУ на обкладинці Time

Авторитетний американський журнал Time присвятив обкладинку й розлогий матеріал головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному. Видання розповіло про кар’єру Залужного, його реформи в українській армії, а також процитувало думку головнокомандувача ЗСУ щодо війни.

Видання зазначає, що Валерій Залужний – один із багатьох українців, відповідальних за мужність і прогрес української армії, але він став другим «обличчям війни» після президента Володимира Зеленського і може зіграти визначну роль в історії цієї війни.

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Протести у російському Дагестані

Дагестанці продовжують протестувати проти оголошення Кремлем часткової мобілізації для участі у війні проти України. Протестувальники вступають у сутички з поліцією, аби втихомирити учасників акцій протесту, поліцейським доводиться відкривати вогонь у повітря. 

Наймасовіші та найзапекліші акції протесту тривають у дагестанських містах Махачкалі та Хасавюрті. Протестувальники б’ються з поліцією та гуртом визволяють людей, який намагаються затримувати силовики.

Російський полковник в Україні став «грузом 200»

Російське командування зазнало суттєвих втрат на Харківщині. Українська армія ліквідувала начальника ракетних військ та артилерії 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ полковника Бориса Тотікова. Це підтвердили російські ЗМІ.

Відомо, що Тотіков та ще один воєнний злочинець, начальник автомобільної служби в/ч 74268 гвардії капітан Олег Лебедєв були поховані у Рязані 25 вересня. У ЗМІ шириться інформація, що полковника російської армії було знищено внаслідок удару Himars по штабу окупантів в Ізюмі Харківської області напередодні початку контрнаступу ЗСУ під Балаклією.

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Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на сьогодні українські воїни ліквідували приблизно 57 200 окупантів

Росія втрачає союзників

Офіційний представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров, коментуючи проведення так званих «референдумів» у терористичних «ЛНР», «ДНР», тимчасово окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей, заявив, що Казахстан виходить із принципів територіальної цілісності держав, їхньої суверенної рівності та мирного співіснування. Тож Астана не підтримує загарбницькі дії держави-терористки РФ.

«Наш президент неодноразово, зокрема у своєму недавньому виступі з трибуни ООН, чітко заявляв про важливість неухильного дотримання принципу міжнародного права, в основі якого лежить Статут цієї всесвітньої універсальної організації. У Статуті йдеться про відповідальність держав-членів ООН за підтримання миру та дотримання територіальної цілісності держав», – зазначив офіційний представник МЗС Казахстану.

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Теги: росія війна Україна США ЗСУ

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