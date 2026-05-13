Польща підняла авіацію через масований удар РФ по Україні

Вікторія Літвінова
Польські винищувачі та системи ППО приведені у стан підвищеної бойової готовності
Колаж: Главком
Оперативне командування ЗС Польщі: усі сили та засоби готові до негайного реагування

У відповідь на масований удар Росії по Україні Польща підняла чергові винищувачі та гелікоптери, а наземні системи протиповітряної оборони приведено у стан підвищеної готовності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.

У заяві польського командування зазначається, що системи радіолокаційної розвідки також залучені до чергування. Усі вжиті заходи мають превентивний характер і спрямовані на захист польського повітряного простору – передусім у регіонах поблизу зон підвищеної загрози.

«У повітрі діють чергові винищувачі та гелікоптери, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан підвищеної готовності», – йдеться в повідомленні.

Польські військові додали, що ситуація перебуває під постійним контролем, а підрозділи готові до негайного реагування у разі потреби. 

Розвідка: Росія планує хвилю крилатих ракет

За даними ГУР, Росія розпочала комбінований тривалий удар по критичній інфраструктурі країни. Перша хвиля – масований удар безпілотниками – покликана перевантажити українську ППО; після неї агресор планує застосувати крилаті ракети й балістику. Під удар мають потрапити об'єкти енергетики, підприємства ВПК та адміністративні будівлі у великих містах.

Про загрозу нових хвиль атак ще вранці попередив президент Володимир Зеленський. За його словами, напередодні авіаудари охопили 14 областей – ворог цілив у житлову та залізничну інфраструктуру Дніпровщини й Харківщини, порти Одещини та енергетику Полтавщини.

Удар по заходу України вже спричинив жертви. На Рівненщині загинули троє людей, шестеро поранені – ворог влучив у житловий будинок. У Луцьку, Коломиї та Хмельницькому лунали вибухи.

Нагадаємо, у березні 2026 року Польща вдруге за один день підняла авіацію через удари РФ по Україні – тоді активність дронів типу Shahed фіксували на заході країни.

До слова, у грудні 2025-го польські сили також реагували на комбіновану атаку Росії проти України – підняли винищувачі й привели в готовність наземне ППО. 

