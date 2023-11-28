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«Шахеди» атакують Хмельниччину, гримлять вибухи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Шахеди» атакують Хмельниччину, гримлять вибухи
Сили ППО працюють по ворожих дронах
фото ілюстративне

Окупанти запустили по Україні групу дронів-камікадзе

У вівторок, 28 листопада, близько 5:45 на Хмельниччині пролунали вибухи.

Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив про роботу ППО.

«Хмельницький район. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях!» – написав він у Facebook.

Повітряну тривогу у Хмельницькій області оголосили о 04:42.

Близько 5-ї години ранку повідомлялося, що ворожі ударні БпЛА наближаються до Хмельниччини.

«Група «Шахедів» у напрямку Старокостянтинова!» - попереджали Повітряні сили ЗСУ.

Також повідомлялося, про рух ударних БпЛА у напрямку Тернопільської області.

До слова, 27 листопада через негоду російські окупанти не атакували Україну безпілотниками. Як пояснили у Повітряних силах ЗСУ, холод, сильний вітер і погана видимість впливають на роботу авіації, а також на здатність окупантів бити безпілотниками. На роботу БПЛА, зокрема, впливає сила вітру – їх може просто здувати.

Теги: окупанти вибух Хмельниччина безпілотник

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