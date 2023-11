ЦАХАЛ показав 55-метровий тунель ХАМАСу під лікарнею у Газі

Ізраїльські військові виявили 55-метровий тунель ХАМАСу під найбільшою лікарнею Гази «Аль-Шифа». Армія оборони Ізраїлю оприлюднила відео в соцмережі X.

«Сили Армії оборони Ізраїлю та Агентства безпеки Ізраїлю виявили під час операції великий 55-метровий тунель терористів на глибині 10 метрів під лікарняним комплексом «Аль-Шифа»», – йдеться у повідомленні.

OPERATIONAL UPDATE: IDF and ISA forces revealed a significant 55-meter-long terrorist tunnel, 10 meters underneath the Shifa Hospital complex during an intelligence-based operation.



The tunnel entrance contains various defense mechanisms, such as a blast-proof door and a firing… pic.twitter.com/tU4J6BD4ZG