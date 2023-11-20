ЦАХАЛ показав 55-метровий тунель ХАМАСу під лікарнею у Газі

Ізраїль стверджує, що виявлені тунелі є доказом використання мешканців Гази як живого щита

55-метровий тунель розташований на глибині 10 метрів під лікарнею «Аль-Шифа»

Ізраїльські військові виявили 55-метровий тунель ХАМАСу під найбільшою лікарнею Гази «Аль-Шифа». Армія оборони Ізраїлю оприлюднила відео в соцмережі X.

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«Сили Армії оборони Ізраїлю та Агентства безпеки Ізраїлю виявили під час операції великий 55-метровий тунель терористів на глибині 10 метрів під лікарняним комплексом «Аль-Шифа»», – йдеться у повідомленні.

OPERATIONAL UPDATE: IDF and ISA forces revealed a significant 55-meter-long terrorist tunnel, 10 meters underneath the Shifa Hospital complex during an intelligence-based operation.



The tunnel entrance contains various defense mechanisms, such as a blast-proof door and a firing… pic.twitter.com/tU4J6BD4ZG Будь ласка, читайте текст після реклами November 19, 2023

Шахта тунелю має сходи, починаючи з глибини близько трьох метрів, які спускаються ще на сім метрів, доки не досягають частини тунельної мережі. У кінці тунелю на кадрах видно противибухові двері з отвором, який, за даними ЦАХАЛ, призначений для стрільби.

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що такі двері ХАМАС використовує, щоб заблокувати можливість ізраїльских військ проникнути у штаб-квартиру організації та її підземні активи.

ЦАХАЛ стверджує, що виявлені тунелі є ще одним доказом цинічного використання угрупованням ХАМАС мешканців Сектору Гази як живого щита для своєї терористичної діяльності.

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Нагадаємо, найбільша лікарня у Газі більше не придатна для надання медичних послуг. Брак чистої води, палива, ліків, їжі та іншої необхідної допомоги за останні шість тижнів спричинив те, що колись найбільша, найсучасніша та найкраще обладнана лікарня у Газі фактично перестала функціонувати як медичний заклад.