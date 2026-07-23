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«Ефект найсильніший». Російський опозиціонер Ходорковський привітав удари ЗСУ по складах Wildberries

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Ефект найсильніший». Російський опозиціонер Ходорковський привітав удари ЗСУ по складах Wildberries
Наслідки атаки на логістичний центр Wildberries у Невинномиську 22 липня
фото: скриншот з відео

«Образи російських торгашів нелогічні, адже їм так подобалася війна. Вони хіхікали, милуючись руїнами України»

Російський опозиціонер Михайло Ходорковський відреагував на українські удари по складах російського маркетплейса Wildberries, заявивши, що їхній ефект виявився «найсильнішим». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Ймовірно, ЗСУ добомблять і всі інші склади ВБ (Wildberries, – «Главком»). Ангари беззахисні, а дронів у дядечка Мадяра вистачить на те, щоб спалити російську онлайн-торгівлю на попіл двадцять разів. Ефект раптово виявився найсильнішим, тож, ймовірно, знесуть до біса не тільки WB, а й весь середньодрібний бізнес як такий», – йдеться у дописі.

«Ефект найсильніший». Російський опозиціонер Ходорковський привітав удари ЗСУ по складах Wildberries фото 1

Ходорковський додав: «Образи російських торгашів нелогічні, адже їм так подобалася війна. Вони хіхікали, милуючись руїнами України. Тепер вони пізнають війну на власній шкірі. Шкіра буде злізати кривавими струпами. «Благополуччя» стане гірким спогадом. Під молоток підуть будинки, квартири та автомобілі».

Опозиціонер заявив, що це є платою за боягузтво, підлість, покірність, принципову «сліпоту» та нездатність протистояти кремлівському злу. За його словами, лише дві пожежі вже призвели до розорення майже 14 тисяч сімей, а попереду, як він стверджує, ще більше подібних наслідків.

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«Кремль, звісно, втішить бідолах. Буде організована екстрена роздача портретів Путіна для цілування. Це має спрацювати, як знеболювальне», – підсумував Ходорковський.

Нагадаємо, 18 липня на складі Wildberries під Москвою спалахнула пожежа після атаки дронів. Згодом 22 липня безпілотники вразили великі логістичні центри Wildberries у Невинномиську та Краснодарі.

Також у ніч на 23 липня безпілотники атакували одразу два регіони Росії – в Ульяновській області зайнялися об'єкти компанії «НС-Ойл», а під Воронежем – логістичний комплекс Wildberries.

Нещодавно російський маркетплейс Wildberries змінив правила нарахування збитків клієнтам. Відповідно, росіяни, чиї товари знищені внаслідок «прильотів», лишаться без компенсацій.

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Теги: росія війна Михайло Ходорковський росіяни Wildberries

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«Ефект найсильніший». Російський опозиціонер Ходорковський привітав удари ЗСУ по складах Wildberries
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