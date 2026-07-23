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Випивали біля авто: на Харківщині троє чоловіків підірвалися на гранаті

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Випивали біля авто: на Харківщині троє чоловіків підірвалися на гранаті
Вибух забрав життя трьох людей
фото (ілюстративне): Волинська обласна прокуратура

Трагедія сталася ввечері 22 липня у Златополі Лозівського району

За попередніми даними, троє чоловіків перебували біля автомобіля та вживали алкогольні напої. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Харківщини.

Очевидці розповіли, що один із чоловіків передав свою кофту іншому. Під час огляду кишені той виявив гранату. Через необережне поводження з боєприпасом було висмикнуто запобіжну чеку, після чого стався вибух.

Від отриманих травм усі троє чоловіків загинули на місці. Двоє з них були 2003 року народження, ще один – 1999 року. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з приміткою «нещасний випадок».

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини трагедії. Досудове розслідування триває. Поліція Харківщини закликала громадян не зберігати зброю, боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети.

У липні в різних регіонах України сталося кілька інцидентів, пов'язаний із гранатами. 3 липня у Львові водій тролейбуса помітив на проїжджій частині підозрілий предмет, зупинив транспорт та евакуював пасажирів. Згодом вибухотехніки встановили, що це був піротехнічний виріб, а не бойова граната.

5 липня у Подільському районі Одеської області 52-річний військовий, який перебував у статусі СЗЧ, після зупинки патрульними дістав гранату та почав погрожувати нею. Унаслідок вибуху поранень зазнали двоє поліцейських і сам чоловік.

Також у липні на Київщині правоохоронці повідомили про підозру жителю Білогородки, який у стані алкогольного сп’яніння залишив бойову гранату Ф-1 посеред вулиці. Під час обшуку в його помешканні поліція вилучила патрони різних калібрів.

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Теги: граната вибух Харківщина

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