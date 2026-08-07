Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Чорному морі біля Коблевого вибухнув боєприпас, є загиблий і постраждалі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
У Чорному морі біля Коблевого вибухнув боєприпас, є загиблий і постраждалі
На Миколаївщині наразі діє заборона на купання в морі
фото (ілюстративне): Олена Афанасьєва

Ділянка узбережжя була огороджена та позначена знаками, які попереджали про мінну небезпеку

У селі Коблеве Миколаївської області в акваторії Чорного моря вибухнув вибухонебезпечний предмет. Унаслідок інциденту загинув 45-річний чоловік, ще дві жінки постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Миколаївську ОВА.

У момент вибуху чоловік перебував у воді. Від отриманих травм він загинув. Дві жінки віком 47 та 63 роки під час вибуху перебували на березі. Молодшій із них медики надали допомогу на місці. 63-річну постраждалу госпіталізували, її стан оцінюють як середньої тяжкості.

Небезпечна ділянка узбережжя була огороджена, а на території встановили попереджувальні знаки про мінну небезпеку. На території Миколаївської області наразі діє заборона на купання в морі через небезпеку для життя та здоров'я людей. Жителів і гостей регіону закликають не заходити у воду, дотримуватися встановлених обмежень та не відвідувати небезпечні ділянки узбережжя.

Нагадаємо, у липні 2026 року в акваторії Чорного моря поблизу міста Одеси було виявлено дрейфуючу корабельну протидесантну міну. Українські військові оперативно виявили вибухонебезпечний предмет, транспортували його до безпечної зони та знищили шляхом контрольованого підриву. Військово-морські сили наголосили, що вдалося попередити можливу трагедію.

У червні румунські військові знешкодили російську морську міну, яка дрейфувала у напрямку узбережжя Чорного моря. Боєприпас виявили поблизу пляжу між двома приморськими містами, після чого його підірвали. 

Читайте також:

Теги: Чорне море Миколаївщина міни вибух боєприпаси смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки смертельного удару по Чернігову
Дівчинка мала святкувати 10-річчя: деталі трагедії в АТБ у Чернігові
28 липня, 09:24
Потужний вибух у Хмельницькому
Є поранені цивільні. Очевидиця розповіла нові деталі вибухів у Хмельницькому
1 серпня, 09:06
У ТЦК повідомили про загибель військового
У приміщенні ТЦК на Львівщині знайдено мертвим військовослужбовця
1 серпня, 14:02
Містян попередили про зміну руху в маршрутах транспорту
Після вибухів у Хмельницькому змінено маршрути транспорту
31 липня, 14:21
Наслідки російського удару по Павлограду
РФ знищила сортувальне депо «Укрпошти» у Павлограді: загинули дві працівниці
6 серпня, 19:23
Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років
ДТП з 12 загиблими на Миколаївщині: водію обрано запобіжний захід
7 липня, 15:05
У Ярославлі повідомляють про удар по НПЗ
У Ярославлі прогриміли вибухи: під вогнем НПЗ, трасу на Москву перекрито
6 серпня, 05:25
Шахраї вимагають гроші у бізнесу, погрожуючи ударами «Шахедів»
Шахраї в Україні вигадали нову схему залякування власників бізнесу
7 серпня, 06:30
Мальдера зазначив, що Барезі з честю захищав кольори «Мілана»
Тренер збірної України Мальдера щемливо відреагував на смерть легенди «Мілана»
1 серпня, 14:28

Події в Україні

Одеса зазнала масованої атаки: місто під ударом балістики та дронів
Одеса зазнала масованої атаки: місто під ударом балістики та дронів
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Росія атакувала Павлоград: серед постраждалих – четверо дітей
Росія атакувала Павлоград: серед постраждалих – четверо дітей
142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026
142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026
Окупанти захопили нові позиції під Костянтинівкою – DeepState
Окупанти захопили нові позиції під Костянтинівкою – DeepState
Україна викупила турецький арсенал ракет і касетних боєприпасів
Україна викупила турецький арсенал ракет і касетних боєприпасів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua