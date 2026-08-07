У Чорному морі біля Коблевого вибухнув боєприпас, є загиблий і постраждалі

Ділянка узбережжя була огороджена та позначена знаками, які попереджали про мінну небезпеку

У селі Коблеве Миколаївської області в акваторії Чорного моря вибухнув вибухонебезпечний предмет. Унаслідок інциденту загинув 45-річний чоловік, ще дві жінки постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Миколаївську ОВА.

У момент вибуху чоловік перебував у воді. Від отриманих травм він загинув. Дві жінки віком 47 та 63 роки під час вибуху перебували на березі. Молодшій із них медики надали допомогу на місці. 63-річну постраждалу госпіталізували, її стан оцінюють як середньої тяжкості.

Небезпечна ділянка узбережжя була огороджена, а на території встановили попереджувальні знаки про мінну небезпеку. На території Миколаївської області наразі діє заборона на купання в морі через небезпеку для життя та здоров'я людей. Жителів і гостей регіону закликають не заходити у воду, дотримуватися встановлених обмежень та не відвідувати небезпечні ділянки узбережжя.

Нагадаємо, у липні 2026 року в акваторії Чорного моря поблизу міста Одеси було виявлено дрейфуючу корабельну протидесантну міну. Українські військові оперативно виявили вибухонебезпечний предмет, транспортували його до безпечної зони та знищили шляхом контрольованого підриву. Військово-морські сили наголосили, що вдалося попередити можливу трагедію.

У червні румунські військові знешкодили російську морську міну, яка дрейфувала у напрямку узбережжя Чорного моря. Боєприпас виявили поблизу пляжу між двома приморськими містами, після чого його підірвали.