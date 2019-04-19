Порошенко закликав Зеленського пояснити, чому він назвав окупантів «повстанцями»



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Петра Порошенка обурила заява кандидата у президенти Володимира Зеленського під час дебатів Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Президент наголосив, що в Україні немає «повстанців»

Президент Петро Порошенко заявив, що його обурила заява кандидата у президенти Володимира Зеленського, коли той назвав російських найманців на окупованому Донбасі «повстанцями «ЛНР» і «ДНР».

Про це він заявив у ефірі «Суспільного».

«Була жахлива частина, на якій би я хотів зупинитися, як Верховний Головнокомандувач, як президент, як кандидат і як громадянин. Вона стосується позиції мого опонента, коли він назвав російських найманців і регулярні сили РФ на дебатах «повстанцями» «ЛНР» і «ДНР». Мене це обурило. Я б хотів детально пояснити, чому це так жахливо», - заявив Порошенко.

Він наголосив, що п’ять років поспіль зусиллями дипломатичної команди і його зусиллями також було сформовано міжнародну світову коаліцію на підтримку України, що п’ять років поспіль Україна доводить світу, що в Україні – російська агресія, і що Росія забезпечила пряме вторгнення своїх регулярних збройних сил і прийшла для того, щоб захопити українську землю і вбивати українців.

«Термін про те, що є повстанці «ДНР», означає, що у нас нема Росії, що українці б’ються самі з собою, що «ДНР» має певний легітимний статус, і що в Україні є громадянська війна… Я пропоную пану Зеленському самому обрати, як він це пояснить українцям, і не тільки українцям, а й у всьому світі: або це тотальна дрімуча некомпетентність, бо так він і зелених чоловічків визнає як повстанців, або ми маємо позицію просто з блоком, який використовується виключно в російських штампах», - наголосив Порошенко.

Він також наголосив, що в Україні немає «повстанців».

«У нас повстанців, пан Зеленський, немає. У нас є російська агресія, у нас є ворог Путін, і нам потрібний потужний і сильний головнокомандувач, проукраїнський президент, який здатен захистити Україну, і потрібна компетентна людина, яка не дозволить робити такі помилки», - уточнив Порошенко.

Нагадаємо, Зеленський під час запитання до Петра Порошенка назвав бойовиків «ЛНР» та «ДНР» повстанцями.

Як відомо, дебати кандидатів у президенти на НСК «Олімпійському» прошли без порушень громадського порядку.

Як повідомлялось, на столичному Олімпійському стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.

Президент Петро Порошенко заявив, що прийме будь-який вибір українців на виборах.

Кандидати обмінювались заготовленими звинуваченнями. Зеленський розповідав про цукерки «Рошен», Свинарчуків і вкрадені чинним президентом 5 років у народу. «Я результат ваших помилок», - підсумував Зеленський.

Порошенко у відповідь розповів про зв’язки Зеленського з олігархом Коломойським та звинуватив кандидата в президенти в некомпетентності.

На слова президента, шо треба не на колінах повзти до Путіна, щоб захистити державу, Зеленський запропонував встати на коліна перед тими, чиї близькі загинули на фронті.

До слова, о 21:00 почалися дебати на «Суспільному».

Модератор теледебатів на «Суспільному» Мирослава Барчук повідомила, що у залі є людина, яка може здійснити теракт.

Порошенко покинув студію «Суспільного» раніше через дзвінок Помпео

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня.

Джерело: Укрінформ