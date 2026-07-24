Один із найбільших виробників олії призупинив роботу через атаки Росії

Allseeds заявила про високі ризики для працівників і виробництва

Рішення ухвалили через посилення російських ударів по портовій та логістичній інфраструктурі Одеської області

Група компаній Allseeds, один із найбільших виробників та експортерів рослинної олії в Україні, оголосила про призупинення операційної діяльності на Одещині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву компанії.

У компанії пояснили, що таке рішення ухвалили через суттєве погіршення безпекової ситуації та посилення російських ракетних ударів і атак безпілотників по портовій та логістичній інфраструктурі регіону.

В Allseeds зазначили, що подальша робота за нинішніх умов становить надзвичайно високий ризик як для працівників, так і для виробничих потужностей підприємства. За інформацією компанії, рішення покликане насамперед забезпечити безпеку персоналу, а також зберегти виробничі активи, інфраструктуру, людський потенціал і можливість відновити роботу після стабілізації безпекової ситуації.

У компанії додали, що призупинення діяльності відбуватиметься відповідно до вимог українського законодавства. Також Allseeds подякувала працівникам, партнерам і клієнтам за підтримку та співпраццю в умовах повномасштабної війни.

У грудні 2025 року російські війська завдали удару по терміналу Allseeds у порту Південний. Тоді було знищено 13 резервуарів із соняшниковою та ріпаковою олією, загинув працівник підприємства, ще двоє зазнали поранень.

Через посилення російських атак на портову інфраструктуру судновласники призупинили заходи до українських чорноморських портів. Водночас український бізнес попередив про ризик зриву експортних контрактів на постачання зерна та закликав державу вжити заходів для стабілізації роботи морської логістики.