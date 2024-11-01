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Презентована нова концепція Електронного суду, створена за підтримки USAID

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Презентована нова концепція Електронного суду, створена за підтримки USAID
Концепція Електронного суду має на меті сформувати комплексне бачення IT-системи та інфраструктури судової влади
фото з відкритих джерел

Нова концепція Електронного суду: людиноцентричність і доступність

30 жовтня, за підтримки Програми USAID «Справедливість для всіх», було презентовано проєкт концепції Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (ЄСІКС).

В заході взяли участь представники судової влади, Комітету з питань правової політики, Мінцифри, Офісу генерального прокурора та НАБУ. До обговорення також було залучено представників адвокатської спільноти, виконавчої служби, громадських організацій.

Як зазначили в USAID, концепція Електронного суду має на меті сформувати комплексне бачення IT-системи та інфраструктури судової влади, включно з її розробкою та очікуваними результатами від її впровадження. Вона забезпечить автоматизацію процесів обміну інформацією в органах і установах системи правосуддя, а також спростить громадянам доступ до правосуддя.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Денис Маслов запевнив, що завдяки злагодженим діям Комітету, Мінцифри та проєктів міжнародної допомоги вдасться досягти видимих результатів.

«Зміни в питаннях цифровізації судової системи можуть бути першими з помітних для користувачів, для тих, хто звертається до суду, самих суддів та працівників апаратів. Ми це дійсно можемо здійснити. Ми чесно говорили про необхідність залучення Мінцифри, оскільки побачили, особливо під час війни, наскільки важливою є цифровізація», – сказав Денис Маслов.  

Концепція базується на людиноцентричному підході, адже система має бути зрозумілою, зручною і комфортною, зазначає експерт з державних трансформацій Руслан Пахомов

«Передусім ми створюємо систему для людей і будуємо її навколо потреб користувачів, не виділяючи когось окремо. Тому, окреме місце в новій системі приділяється функціональності штучного інтелекту.  Щоб вся еко-система електронного суду була доступна в одному зручному персональному просторі, для реалізації якого передбачається використати підхід SuperApp», – зауважив Руслан Пахомов.

Реалізація проєкту, за оптимістичними підрахунками, займе 3 роки.

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Теги: прокурор правосуддя Денис Маслов

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