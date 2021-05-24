Провідна авіакомпанія, що виконує рейси з України, почала оминати Білорусь

Рейс WZZ6285 вилетів із Києва об 11:27 і прибув до столиці Естонії о 13:20

Угорська авіакомпанія WizzAir перенаправила рейс Київ-Таллінн в обхід повітряного простору Білорусі після інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryanair. Про це повідомляє Euroradio.

Рейс WZZ6285 вилетів із Києва об 11:27 і прибув до столиці Естонії о 13:20.

Раніше стало відомо, що компанія AirBaltic вирішила не літати над Білоруссю. Вона ухвалила таке рішення, не чекаючи офіційних рішень влади про припинення польотів.

Глава Ryanair Майкл О'Лірі назвав затримання засновника Nexta Роман Протасевича «піратством, яке фінансується державою». Він сказав, що цей інцидент «дуже лякає» пасажирів та екіпажі, оскільки їх тримали під озброєною охороною та обшукували сумки.

У неділю 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що перебував на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29. При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська наголошує, що оскільки Протасевич звинувачується у тероризмі, на батьківщині йому може загрожувати смертна кара.

У Раді вимагають припинити дипломатичні відносини України з Білоруссю.

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