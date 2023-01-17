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Прикордонники показали, як вибили взвод росіян з Бахмута (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прикордонники показали, як вибили взвод росіян з Бахмута (відео)
Військовослужбовці прикордонного підрозділу відпрацювали по штурмовиках зі стрілецької зброї
фото ілюстративне

У ході оборонного бою завдано втрат живій силі противника – 12 вбитими

Прикордонники у складі Сил оборони знищили понад взвод окупантів на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Ворожі сили під прикриттям артилерії провели декілька тривалих атак українських оборонців. Військовослужбовці прикордонного підрозділу відпрацювали по штурмовиках зі стрілецької зброї, мінометів та гранатними скидами з БПЛА. Крім того, вогневу підтримку нашим захисникам надано засобами командування Сил оборони на цьому напрямку. Атака окупантів захлинулася. У ході оборонного бою завдано втрат живій силі противника – 12 вбитими, а приблизно 17 осіб пораненими», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Луганщині ЗСУ знищили російський танк Т-90М «Прорив-3» вартістю $5 млн.

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Теги: росія ЗСУ війна втрати відео Бахмут

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