Прикордонники показали, як вибили взвод росіян з Бахмута (відео)

У ході оборонного бою завдано втрат живій силі противника – 12 вбитими

Прикордонники у складі Сил оборони знищили понад взвод окупантів на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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«Ворожі сили під прикриттям артилерії провели декілька тривалих атак українських оборонців. Військовослужбовці прикордонного підрозділу відпрацювали по штурмовиках зі стрілецької зброї, мінометів та гранатними скидами з БПЛА. Крім того, вогневу підтримку нашим захисникам надано засобами командування Сил оборони на цьому напрямку. Атака окупантів захлинулася. У ході оборонного бою завдано втрат живій силі противника – 12 вбитими, а приблизно 17 осіб пораненими», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, на Луганщині ЗСУ знищили російський танк Т-90М «Прорив-3» вартістю $5 млн.