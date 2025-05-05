Премʼєр Румунії оголосив про відставку – Digi24

Румунський премʼєр визнав, що урядова коаліція не досягла мети вивести свого кандидата Кріна Антонеску у другий тур виборів

Премʼєр-міністр Румунії Марчел Чолаку оголосив про відставку, а його Соціал-демократична партія виходить з правлячої коаліції. Як передає «Главком», про це пише румунське медіа Digi24.

На пресконференції румунський премʼєр визнав, що урядова коаліція не досягла мети вивести свого кандидата Кріна Антонеску у другий тур виборів президента.

«Ми побачили вчорашнє голосування румунів – це означає, що коаліція більше не має легітимності. Я запропонував своїм колегам вийти з коаліції, що автоматично веде до моєї відставки з посади прем’єр-міністра. Це я зроблю після зустрічі з вами», – сказав він.

Чолаку додав, що Соціал-демократична партія офіційно не підтримуватиме жодного кандидата у другому турі. Вихід соціал-демократів з коаліції означатиме відсутність у неї парламентської більшості та потенційні дострокові парламентські вибори.

Нагадаємо, у Румунії відбулось голосування на повторних президентських виборах. За посаду президента змагалися 11 кандидатів. Четверо з них є незалежними, сімох підтримують партії або коаліції.

Як відомо, лідер ультраправої румунської партії «Альянс за єдність румунів» Джордже Сіміон та мер Бухареста Нікушор Дан вийшли до другого туру, який відбудеться 18 травня. Понад 19 млн румунів, з яких один мільйон проживає за кордоном, мали право голосу.

Як відомо, 6 грудня 2024 року Конституційний суд скасував перший тур президентських виборів у Румунії. Згідно зі повідомленням румунської розвідки, іноземні діячі маніпулювали платформами соціальних мереж, особливо TikTok, щоб просувати ультраправого, проросійського кандидата Каліна Джорджеску. За даними розвідки, ця кампанія, ймовірно, була організована Росією, яка заперечує втручання.

Водночас Джордже Сіміон, якого вважають фаворитом президентських виборів, заявив, що в разі перемоги надасть керівну посаду забороненому кандидатові Каліну Джорджеску.

До слова, група хакерів NoName057(16) взяла на себе відповідальність за кібератаку на офіційні вебсайти румунських державних установ у день першого туру президентських виборів.