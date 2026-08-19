Влада Молдови відповіла фермерам, які пригрозили протестами через Україну

Уряд погодився на одну з вимог аграріїв, однак долю 50% знижки на перевезення українських вантажів поки не вирішив

Уряд Молдови погодився провести розширене засідання щодо транзиту українського зерна залізницею після ультиматуму місцевих фермерів. Аграрії вимагали переглянути умови перевезення українських вантажів і пригрозили масштабними протестами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Newsmaker.

Прем'єр-міністр Молдови Василь Тофан відреагував на вимоги аграріїв та погодився обговорити питання у розширеному форматі, який фактично передбачає публічну дискусію.

В уряді підтвердили, що до засідання долучаться п'ятеро представників асоціації «Сила фермерів», а також члени інших сільськогосподарських об'єднань. Участь в обговоренні також візьмуть посадовці з різних міністерств.

«Прем'єр-міністр Василе Тофан виконує обіцянку, яку дав фермерам, і оголошує про проведення розширеного засідання, присвяченого транзиту українського зерна через залізницю Молдови», – заявив речник уряду Думитру Чорич.

Він уточнив, що однією з головних цілей майбутньої зустрічі стане забезпечення молдовським аграріям пріоритетного доступу до залізничних перевезень.

За словами Чорича, ще одним важливим завданням уряду стане недопущення ситуації, за якої механізм транзиту українського зерна впливатиме на внутрішній ринок Молдови.

Нагадаємо, 12 серпня Молдова та Україна домовилися про 50% знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Новий режим почав діяти 10 серпня 2026 року.

На тлі цієї домовленості асоціація «Сила фермерів» почала вимагати від уряду Василя Тофана переглянути ухвалене рішення. Молдовські аграрії також поставили владі ультиматум. Вони заявили, що, якщо уряд не відреагує на їхні вимоги до 21 серпня, фермери організують масштабні акції протесту.