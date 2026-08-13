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Україна засудила візит Путіна на окуповані Курили

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Україна засудила візит Путіна на окуповані Курили
Володимир Путін під час поїздки на острів Ітуруп
фото: росЗМІ

У МЗС назвали поїздку російського диктатора на острів Ітуруп провокацією та висловили повну солідарність із Японією

Україна засудила візит російського диктатора Володимира Путіна на острів Ітуруп, який входить до Північних територій Японії та перебуває під контролем Росії. У Міністерстві закордонних справ України поїздку назвали спробою легітимізувати незаконну окупацію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву МЗС.

Путін 13 серпня вперше здійснив показовий візит на Ітуруп. Україна розцінює його дії як прояв зневаги до Японії, спробу залякування та свідоме підвищення напруги. У МЗС наголосили, що демонстративні візити російського керівництва, тривала окупація та пропаганда не змінюють статусу територій.

Україна вважає Ітуруп та інші острови Північних територій невід'ємною частиною Японії. «Окупація не створює законних прав, а плин часу не перетворює незаконне на законне», – наголосили у відомстві.

Українські дипломати також провели паралель між діями Росії в Європі та Тихоокеанському регіоні. За оцінкою МЗС, Москва в обох випадках намагається силою змінювати кордони та змусити міжнародну спільноту змиритися з наслідками своїх дій.

У міністерстві нагадали, що позиція України щодо Північних територій Японії залишається незмінною. У жовтні 2022 року Верховна Рада ухвалила відповідне звернення до міжнародного співтовариства, а президент Володимир Зеленський підписав указ «Про питання Північних територій Японії».

МЗС висловило повну солідарність із Японією та подякувало Токіо за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та допомогу в протидії російській агресії.

Україна також закликала міжнародних партнерів посилювати політичний, дипломатичний та економічний тиск на Росію, зокрема розширювати санкції. У МЗС наголосили, що тиск має тривати, доки РФ не припинить окупацію територій інших держав і не повернеться до дотримання міжнародного права. «Жодна окупація не повинна ставати новою нормальністю», – підсумували у МЗС.

Нагадаємо, до завершення Другої світової війни Курильські острови перебували під владою Японії. У 1945 році Радянський Союз захопив архіпелаг, після чого з островів депортували близько 17 тис. японських жителів. Нині острови контролює Росія, однак Японія вимагає повернення чотирьох найпівденніших – Ітурупа, Кунашира, Шикотана та групи Хабомаї.

Японія засудила візит російського диктатора Володимира Путіна на острів Ітуруп та вкотре наголосила на своїх територіальних претензіях до Росії. 

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Теги: путін окуповані території МЗС Україна Японія росія

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