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Україна передасть Німеччині досвід протидії російським диверсіям – посол

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Україна передасть Німеччині досвід протидії російським диверсіям – посол
Україна та Німеччина є лідерами Європи у сфері безпеки
Фото: Офіс президента

Київ ділитиметься з Берліном напрацюваннями у захисті від дронів

Україна вже співпрацює з Німеччиною, щоб допомогти країні протидіяти російським диверсіям та іншим прихованим атакам. Київ планує передати Берліну власний досвід боротьби з безпілотниками та захисту критичної інфраструктури.

Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв у коментарі «Європейській правді», повідомляє «Главком».

За його словами, у Німеччині поступово зростає розуміння серйозності російської загрози. Зокрема, після атаки з використанням дрона з вибухівкою у Лейпцигу Росію визнали виконавцем та організатором.

Макеєєв наголосив, що йдеться не про окремі інциденти, а про системну діяльність Росії. На його думку, це змінює сприйняття гібридних атак у німецькому суспільстві та політикумі.

Посол також позитивно оцінив заходи, які Берлін уже ухвалив у відповідь на російські дії. Серед них – закриття російського генконсульства у Бонні та «Русского дома» у Берліні, а також посилення тиску на російський «тіньовий флот».

Водночас Україна готова допомогти Німеччині практичним досвідом. За словами Макеєва, Київ уже разом із Міністерством внутрішніх справ Німеччини працює над рішеннями, які дозволять використовувати українські напрацювання для протидії російським дронам та захисту важливих об’єктів.

«Ми вже давно разом з МВС Німеччини готуємо рішення, які дозволять німцям використати наш досвід у протидії російським дронам і у захисті критичної інфраструктури», – заявив посол.

Він додав, що найближчим часом ці питання обговорюватимуть під час телефонних розмов, зустрічей та візитів українських і німецьких делегацій.

Напередодні Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига та оголосила про заходи у відповідь. Берлін, зокрема, вирішив закрити російське генконсульство в Бонні та «Русский дом» у Берліні.

Український посол зазначив, що Німеччина нині є найбільшим донором України за обсягами допомоги. Водночас, на його думку, співпраця у сфері безпеки може бути взаємовигідною, оскільки українські військові мають значний практичний досвід протидії російським атакам.

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Теги: Німеччина військові Україна диверсія

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