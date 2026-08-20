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195 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 серпня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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195 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 серпня 2026
Ситуація на фронті 20 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 20 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару із застосуванням балістичних та 44 крилатих/авіаційних ракет, а також 55 авіаційних ударів із застосуванням 157 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 6634 дрони-камікадзе та здійснив 2151 обстріл позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

20 серпня на фронті відбулося 195 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 49 окупантів, 12 поранено. Знищено п'ять одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, один засіб РЕБ, дев'ять одиниць спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА, два склади боєприпасів та 26 укриттів особового складу. Пошкоджено одну одиницю автомобільної техніки, три гармати, чотири пункти управління БпЛА та 97 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 199 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося три боєзіткнення. Ворог завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 32 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, один із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

195 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 серпня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у бік Лиману, Ізбицького та в районі Стариці. 

195 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 серпня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив дев'ять атак у бік Радьківки.

195 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 серпня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали п'ять спроб загарбників просунутися у бік:

  • Лиману
  • Новосергіївки
  • Дробишевого
  • в районі Новоселівки 
195 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 серпня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили 11 спроб загарбників просунутися вперед у бік Озерного, Оріхуватки, Рай-Олександрівки та в районі Кривої Луки. Одне боєзіткнення триває.

195 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 серпня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Загарбники здійснювали одну штурмову дію в районі Никифорівки.

195 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 серпня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 18 ворожих штурмів у районах:

  • Костянтинівки
  • Іванопілля
  • Іллінівки
  • Новоселівки
  • у бік Степанівки

Одне боєзіткнення триває.

195 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 серпня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 18 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах:

  • Новоолександрівки
  • Удачного
  • Котлиного
  • у бік Білицького, Ганнівки, Світлого, Шевченка, Мирного, Василівки, Сергіївки

Одне боєзіткнення триває. 

195 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 серпня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Наступальних дій противника не зафіксовано.

195 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 серпня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбивали вісім ворожих атак у бік Воздвижівки, Рівного та Долинки. Два боєзіткнення тривають. 

195 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 серпня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районі Плавнів та у бік Малої Токмачки.

195 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 серпня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

195 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 серпня 2026 фото 12

Нині триває 1639-й день повномасштабної війни.

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Теги: Покровськ Костянтинівка ворог Слов’янськ Генштаб фронт окупанти обстріл

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