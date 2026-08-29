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Київ і область другу добу поспіль атакують російські дрони: наслідки

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Київ і область другу добу поспіль атакують російські дрони: наслідки
Ліквідація наслідків атаки безпілотників на Київщині
фото: ДСНС України

На Київщині є загиблі, понад 200 людей евакуювали

У Києві після падіння уламків загорівся житловий будинок, а на Київщині рятувальники евакуювали понад 200 людей. Внаслідок атаки є загиблий та постраждалі, горять складські приміщення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані моніторингових Telegram-каналів та Київську обласну військову адміністрацію.

За підрахунками моніторингових ресурсів, за цей час Росія застосувала щонайменше 338 ударних дронів, зокрема нові швидкісні реактивні БпЛА.

У столиці та області продовжують працювати сили протиповітряної оборони, рятувальники, поліцейські й інші екстрені служби. Через тривалі повітряні тривоги порушується робота міського та залізничного транспорту.

У Києві сталася пожежа в житловому будинку

У столиці після падіння уламків ворожого безпілотника загорівся житловий будинок. Інформація про площу займання, характер пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

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Напередодні Київ уже неодноразово зазнавав ударів російських дронів. За добу 27 серпня у столиці зафіксували рекордні 13 повітряних тривог – попередній максимум становив 12 сигналів, зафіксованих 1 березня 2022 року.  

Через численні сигнали небезпеки виникли проблеми з рухом громадського транспорту та залізниці. На Центральному вокзалі столиці утворювалися великі скупчення пасажирів, а окремі потяги затримувалися на кілька годин.

На Київщині евакуювали понад 200 людей

У Бучанському районі після російської атаки виникли масштабні пожежі. На місцях розгорнули оперативні штаби, до ліквідації наслідків залучили рятувальників, поліцейських, медиків та представників інших екстрених служб.

Із небезпечної території евакуювали понад 200 людей, серед них дітей. Рятувальники продовжували працювати на кількох локаціях одночасно.

Під час ліквідації наслідків атаки ворог завдав повторного удару безпілотником. Через це надзвичайники були змушені залишати небезпечну ділянку та відходити на безпечну відстань. Після завершення загрози вони поверталися до роботи. 

На Київщині горять склади, пожежа супроводжується вибухами

Увечері 28 серпня в Бучанському районі після чергової атаки загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами, на місці працюють екстрені служби. 

За словами начальника Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка, рятувальники намагаються локалізувати займання та ліквідувати наслідки атаки. Жителів району закликали не наближатися до місця події та виконувати вимоги екстрених служб.

Через небезпечну ситуацію було перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 «Київ – Чоп» від 15-го до 32-го км. На момент публікації  інформація про кількість можливих постраждалих, площу займання та масштаби пошкоджень уточнювалася.

За даними Ткаченка, загалом унаслідок атаки пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних домоволодінь, три багатоквартирні будинки та 16 транспортних засобів. Руйнування зафіксували у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському районах.

Є загиблий та постраждалі

Начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки є загиблі. Водночас остаточної інформації щодо кількості жертв наразі немає.

«На жаль, внаслідок ворожої атаки є загиблі. Наразі ми не маємо остаточної інформації щодо кількості жертв. Рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на місцях», – написав Ткаченко.

Ще один чоловік отримав осколкові поранення та був госпіталізований. У Фастівському районі також постраждала жінка.

Рятувальники після нічних ударів продовжували гасити пожежі та ліквідовувати наслідки влучань. Повторні атаки під час роботи екстрених служб додатково ускладнювали проведення аварійних робіт.

У Вишневому знищено понад 15 автомобілів

Значних пошкоджень зазнало Вишневе. Внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла масштабна пожежа на автостоянці – знищено понад 15 автомобілів.

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Вибухова хвиля та уламки також пошкодили розташовані поруч багатоповерхові будинки. Окрім житлової забудови, російські удари завдали шкоди цивільній та комерційній інфраструктурі.

Росіяни знищили склади з українськими книжками

Одним із наслідків атаки стало знищення складської інфраструктури Київщини. Серед пошкоджених об'єктів – склад, де зберігалися книжки українських книгарень та видавництв.

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Російський безпілотник знищив понад 60 тисяч книжок мереж Readeat і Book.ua, а також продукцію видавництв «Уроборос», «Основи», Vivat та інших. Про наслідки удару для українського книговидання докладніше писав «Главком».

Унаслідок ударів також постраждали інші складські та логістичні об'єкти. Масштаб матеріальних збитків підприємства продовжують оцінювати.

Атака на Київ та область триває

Станом на момент публікації російські безпілотники продовжують становити загрозу для столиці та Київщини. Екстрені служби паралельно ліквідовують наслідки попередніх влучань.

Тривалі атаки вплинули не лише на роботу рятувальників. Через повітряні тривоги в Києві виникали перебої з транспортним сполученням, зокрема затримувалися потяги та утворювалися великі скупчення людей на Центральному вокзалі. 

Новою особливістю нинішніх атак стало активне застосування Росією швидкісних реактивних безпілотників. Вони здатні значно швидше долати відстань до цілі, через що після оголошення повітряної тривоги залишається менше часу для реагування.

Нагадаємо, 27 серпня російські війська майже безперервно атакували столицю ударними безпілотниками. Того дня у Києві оголосили 13 повітряних тривог – найбільше за одну добу від початку повномасштабної війни. 

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Теги: пожежа росія Київ Київщина рятувальники будинок безпілотник ворог росіяни

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