Бізнес у Сумах збільшив сплату податків попри посилення російських атак

Російська атака на місто в ніч проти 21 липня. Палає магазин «Епіцентр» у Сумах. Велетенське приміщення вигоріло повністю

За сім місяців підприємці сплатили до бюджету громади 328,6 млн грн єдиного податку

Малий бізнес у Сумах продовжує працювати на тлі регулярних російських обстрілів, тоді як частина великих мереж через безпекові ризики тимчасово закриває окремі об'єкти. Попри складну ситуацію, надходження від єдиного податку до бюджету громади перевищили минулорічний показник. Про це у відповіді на запит «Главкома» повідомив виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар.

За словами очільника Сум, підприємства по-різному реагують на погіршення безпекової ситуації. Частина місцевого бізнесу відновлює роботу практично одразу після російських ударів, водночас великі мережі можуть тимчасово закривати свої об'єкти.

«Бізнес по-різному реагує на погіршення безпекової ситуації та регулярні обстріли: частина локальних підприємств відновлює роботу вже наступного дня після влучань і адаптується, великі мережі тимчасово закривають об’єкти, – констатує Артем Кобзар. – Багато місцевих підприємців (кав’ярні, магазини, виробництва) продовжують працювати попри пошкодження приміщень, вибиті вікна та відсутність світла. Частина малого бізнесу принципово не планує виїжджати з міста. А деякі великі українські та міжнародні ритейлери ухвалюють рішення про тимчасове призупинення роботи окремих магазинів через високі ризики для співробітників і відвідувачів (наприклад, мережа Jysk, McDonalds)».

Попри регулярні атаки, кількість зареєстрованих у Сумах суб'єктів господарювання з початку року збільшилася. За даними міської ради, станом на 1 липня 2026 року в громаді було зареєстровано 36 838 суб'єктів господарювання, які не перебували у процесі припинення діяльності. Це на 763 суб'єкти більше порівняно з початком 2026 року.

Зростають і надходження від підприємців до міського бюджету. Станом на кінець липня від сплати єдиного податку громада отримала 328,6 млн грн. Ця сума становить 62% від запланованого показника на весь 2026 рік. «Наразі бізнес продовжує забезпечувати надходження до бюджету громади, – підкреслює в.о. міського голови у відповідь на запит. – Так, станом на кінець липня від сплати єдиного податку надійшло 328,6 млн грн. (62% від запланованого показника на 2026 рік). Це на 30,3 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2025 року».

Так, попри посилення російських атак, надходження єдиного податку за сім місяців виявилися на 30,3 млн грн більшими, ніж за аналогічний період минулого року.

Як відомо, від Сум до зони бойових дій – близько 20 км. За даними міської влади, у 2024 році в місті було зафіксовано 132 надзвичайні ситуації, пов’язані з повітряними ударами росіян. За весь 2025 рік їхня кількість зросла до 690, а станом на початок серпня 2026 року сягнула вже 948.

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Під російські удари потрапляють цивільні об’єкти – автозаправні станції, логістичні компанії, зокрема поштові оператори, промислові підприємства, об’єкти енергетики, водопостачання та теплопостачання, а також житлові будинки.

Нагадаємо, що в ніч проти 21 липня внаслідок російської атаки спалахнув магазин «Епіцентр» у Сумах. Велике приміщення торговельного об'єкта вигоріло повністю.