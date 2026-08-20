Поблизу гіпермаркету на столичних Позняках виявлено боєприпас від ракети Х-101 (фото)

На місце події очікують прибуття саперних підрозділів

У Дарницькому районі Києва поблизу гіпермаркету «Ашан» на вулиці Здолбунівській, 17 виявили невідомий предмет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

За попередніми даними, знахідка є касетним боєприпасом від крилатої ракети Х-101, який не здетонував під час обстрілу.

Небезпечна знахідка поблизу гіпермаркету «Ашан» на вулиці Здолбунівській, 17 фото: Дарниця Live

Правоохоронці огородили небезпечну територію фото: Дарниця Live

Наразі правоохоронці огородили небезпечну територію та забезпечують охорону периметра. На місце події очікують прибуття саперних підрозділів для вилучення та знешкодження небезпечної знахідки.

Нагадаємо, масована повітряна атака на Київ тривала усю ніч, майже дев'ять годин, на місцях можливих влучань та падіння уламків у столиці та на Київщині працюють екстрені служби.

За останніми даними, внаслідок чергового обстрілу у Києві загинули 13 людей. Ліквідація наслідків ворожих влучань і пошуково-рятувальні роботи у Соломʼянському, Святошинському та Дарницькому районах столиці досі тривають.

П'ятницю, 21 серпня, у Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв масованої ворожої атаки на столицю.