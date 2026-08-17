Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Міноборони підрахувало, скільки коштує ураження одного окупанта

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони підрахувало, скільки коштує ураження одного окупанта
ЗСУ витратили $3 тис. на ураження одного окупанта
фото: armyinform.com.ua

Система DELTA показала не лише ціну українських ударів, а й наскільки дорожче вони обходяться Росії

Ураження одного російського військового у червні в середньому коштувало Силам оборони України $3032. Водночас утримання одного військовослужбовця обходиться Росії приблизно у $65 тис. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

Відомство оприлюднило дані модуля Mission Control у бойовій системі DELTA, який дозволяє оцінювати не лише результати виконаних бойових завдань, а й їхню економічну ефективність.

Mission Control запровадили шість місяців тому. Нині через цей інструмент щотижня проходять близько 50 тис. місій та подається понад 230 тис. звітів.

Кожна бойова місія фіксується у системі. Після її виконання військові аналізують отриманий результат, визначають, що спрацювало, а що ні, а також встановлюють причини успіху або невдачі. Надалі ці дані використовуються для коригування тактики наступних операцій.

Однією з можливостей Mission Control стала оцінка економічної ефективності ударів по російських військах. Система зіставляє витрати Сил оборони на ураження цілі з вартістю втрат противника.

За даними за червень, кожен долар, який Сили оборони витратили на ураження російських цілей, завдав РФ втрат майже на п'ять доларів.

Водночас середня вартість ураження одного російського військового становила $3032. Для порівняння, його утримання обходиться Росії приблизно у $65 тис.

Ураження однієї одиниці російської військової техніки в середньому коштувало українській стороні $2674. Ще дешевшим виявилося ураження інфраструктурних об'єктів противника – в середньому $1487 за одну ціль.

Mission Control враховує різні види російських засобів. Їхня вартість коливається від сотень доларів у випадку телекомунікаційного обладнання до сотень тисяч доларів, коли йдеться про засоби протиповітряної оборони та інші дороговартісні цілі.

Система також розподіляє виконані операції за типами – розвідка, ураження, логістика та евакуація. Окремо враховується глибина виконання завдань – понад 20 та понад 50 км.

За кожним залученим підрозділом система дозволяє визначити, які засоби він застосовує, наскільки результативно діє, скільки коштує ураження цілей та якої економічної шкоди завдають його операції російським військам.

Водночас Mission Control фіксує і втрати власної техніки. Система враховує, яка техніка вийшла з ладу, на якій глибині це сталося та за яких обставин.

У Міноборони зазначили, що аналіз цих даних дозволяє військовим швидше адаптуватися до змін на фронті, коригувати подальші дії та підвищувати точність наступних бойових місій.

Нагадаємо, що протягом минулої доби українські захисники знищили 1 440 окупантів.

Читайте також:

Теги: Міноборони Україна окупанти росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ змогли досягти досить значних тактичних результатів на низці ділянок
Ситуація на сході ускладнюється. Що відбувається на фронті
Сьогодні, 10:50
Чому Україні знову пропонують компроміс із Росією
Компроміс за рахунок України? Про що сигналізують партнери з ЄС
20 липня, 12:12
Нейтралітет чи гра на боці Росії? Роль Єгипту у війні
Як Єгипет допомагає Кремлю під виглядом нейтралітету
2 серпня, 17:02
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:00
Сирський опублікував колонку «Моя робота – війна»
Сирський вперше висловився про конфлікт із Федоровим, дрони та зарплати військових: головні тези
20 липня, 20:00
Дрони вдарили по окупованому Криму: пожежа в районі Балаклави
Дрони вдарили по окупованому Криму: пожежа в районі Балаклави
15 серпня, 06:33
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00
Уражено пункт управління комплексу РЛС «Подльот»
Розвідка показала перше бойове застосування Magura проти наземних цілей
3 серпня, 12:20
Національний банк оновив офіційний курс валют на 6 серпня 2026 року
Євро помітно зріс у ціні. Курс валют 6 серпня 2026 року
6 серпня, 09:37

Суспільство

Росіяни атакували шахту на Дніпропетровщині: є загиблий
Росіяни атакували шахту на Дніпропетровщині: є загиблий
Міноборони підрахувало, скільки коштує ураження одного окупанта
Міноборони підрахувало, скільки коштує ураження одного окупанта
З чого Росія штампує ракети й «шахеди»: ГУР пояснив, де ворог бере ключові деталі
З чого Росія штампує ракети й «шахеди»: ГУР пояснив, де ворог бере ключові деталі
Генштаб прокоментував деокупацію Дніпропетровщини
Генштаб прокоментував деокупацію Дніпропетровщини
«Їхав на завдання тоді, коли інші відмовлялися». Згадаймо Вадима Тимчука
«Їхав на завдання тоді, коли інші відмовлялися». Згадаймо Вадима Тимчука
В Україні до 31°, на заході дощі та грози: погода на 17 серпня 2026 року
В Україні до 31°, на заході дощі та грози: погода на 17 серпня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
62K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
59K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Новини

Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Вчора, 08:00
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
Вчора, 06:50
Рік на посаді: скільки заробляє керівник «Енергоатома», призначений після «Міндічгейту»
15 серпня, 19:00
Премії більші за зарплати: скільки заробляє керівництво Адміністрації морських портів
15 серпня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2026 року
15 серпня, 08:18
Кремль не готовий до миру без капітуляції України – ISW
15 серпня, 08:06

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua