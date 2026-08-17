Міноборони підрахувало, скільки коштує ураження одного окупанта

ЗСУ витратили $3 тис. на ураження одного окупанта

Система DELTA показала не лише ціну українських ударів, а й наскільки дорожче вони обходяться Росії

Ураження одного російського військового у червні в середньому коштувало Силам оборони України $3032. Водночас утримання одного військовослужбовця обходиться Росії приблизно у $65 тис. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

Відомство оприлюднило дані модуля Mission Control у бойовій системі DELTA, який дозволяє оцінювати не лише результати виконаних бойових завдань, а й їхню економічну ефективність.

Mission Control запровадили шість місяців тому. Нині через цей інструмент щотижня проходять близько 50 тис. місій та подається понад 230 тис. звітів.

Кожна бойова місія фіксується у системі. Після її виконання військові аналізують отриманий результат, визначають, що спрацювало, а що ні, а також встановлюють причини успіху або невдачі. Надалі ці дані використовуються для коригування тактики наступних операцій.

Однією з можливостей Mission Control стала оцінка економічної ефективності ударів по російських військах. Система зіставляє витрати Сил оборони на ураження цілі з вартістю втрат противника.

За даними за червень, кожен долар, який Сили оборони витратили на ураження російських цілей, завдав РФ втрат майже на п'ять доларів.

Водночас середня вартість ураження одного російського військового становила $3032. Для порівняння, його утримання обходиться Росії приблизно у $65 тис.

Ураження однієї одиниці російської військової техніки в середньому коштувало українській стороні $2674. Ще дешевшим виявилося ураження інфраструктурних об'єктів противника – в середньому $1487 за одну ціль.

Mission Control враховує різні види російських засобів. Їхня вартість коливається від сотень доларів у випадку телекомунікаційного обладнання до сотень тисяч доларів, коли йдеться про засоби протиповітряної оборони та інші дороговартісні цілі.

Система також розподіляє виконані операції за типами – розвідка, ураження, логістика та евакуація. Окремо враховується глибина виконання завдань – понад 20 та понад 50 км.

За кожним залученим підрозділом система дозволяє визначити, які засоби він застосовує, наскільки результативно діє, скільки коштує ураження цілей та якої економічної шкоди завдають його операції російським військам.

Водночас Mission Control фіксує і втрати власної техніки. Система враховує, яка техніка вийшла з ладу, на якій глибині це сталося та за яких обставин.

У Міноборони зазначили, що аналіз цих даних дозволяє військовим швидше адаптуватися до змін на фронті, коригувати подальші дії та підвищувати точність наступних бойових місій.

Нагадаємо, що протягом минулої доби українські захисники знищили 1 440 окупантів.